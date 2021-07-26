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Амурская область
https://ria.ru/20210726/poliklinika-1742904210.html
Детскую поликлинику в Райчихинске сдадут в ноябре после капремонта
Детскую поликлинику в Райчихинске сдадут в ноябре после капремонта - РИА Новости, 26.07.2021
Детскую поликлинику в Райчихинске сдадут в ноябре после капремонта
Детскую поликлинику в городе Райчихинск сдадут после капитального ремонта в ноябре, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:46
2021-07-26T12:46
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
райчихинск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Детскую поликлинику в городе Райчихинск сдадут после капитального ремонта в ноябре, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как уточняет правительство Приамурья, капитальный ремонт начался в декабре 2020 года, сейчас работы в детской поликлинике Райчихинска выполнены на 50%, по контракту подрядчик должен отремонтировать 137 помещений, кровлю и фасад и благоустроить территорию возле поликлиники.Площадь поликлиники почти 4 тысячи квадратных метров, сейчас здесь облицовывают стены керамической плиткой, монтируют пол керамогранитной плиткой, ведутся фасадные работы, также ведётся благоустройство: отсыпка территории, подготовка основания под тротуарную плитку, установка дорожных и тротуарных бордюров.Также губернатор добавил, что сейчас ремонтируют детские поликлиники Благовещенска и Зеи, в Тынде ремонтируют фасад детской поликлиники."Постепенно все медучреждения региона будут приведены в соответствие современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи населению", — добавил Орлов.Когда ремонт будет закончен, в детской поликлинике Райчихинска установят новую мебель и современное оборудование, по региональному проекту "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранения" закуплено 11 единиц современного медицинского оборудования.Также до конца 2021 года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения городская больница Райчихинска, в состав которой входит детская поликлиника, получит еще девять единиц оборудования на общую сумму около 20 миллионов рублей. Это в том числе новые аппараты для исследования основных показателей гемодинамики, аппараты ИВЛ, а также современный дефибриллятор. В январе в учреждение уже поступил новый автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, а медработников - до места жительства пациентов."Всего с 2021 по 2023 год по программе модернизации в городскую больницу Райчихинска поступят 72 единицы оборудования, среди которых, в частности, компьютерный томограф, система ультразвуковой визуализации и передвижные рентгенустановки", - добавляет правительство Приамурья.
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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, райчихинск, общество
12:46 26.07.2021
 
Детскую поликлинику в Райчихинске сдадут в ноябре после капремонта

Глава Амурской области Орлов: детскую поликлинику в Райчихинске после капремонта сдадут в ноябре

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июл – РИА Новости. Детскую поликлинику в городе Райчихинск сдадут после капитального ремонта в ноябре, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Как уточняет правительство Приамурья, капитальный ремонт начался в декабре 2020 года, сейчас работы в детской поликлинике Райчихинска выполнены на 50%, по контракту подрядчик должен отремонтировать 137 помещений, кровлю и фасад и благоустроить территорию возле поликлиники.
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Площадь поликлиники почти 4 тысячи квадратных метров, сейчас здесь облицовывают стены керамической плиткой, монтируют пол керамогранитной плиткой, ведутся фасадные работы, также ведётся благоустройство: отсыпка территории, подготовка основания под тротуарную плитку, установка дорожных и тротуарных бордюров.
"Детскую поликлинику в Райчихинске сдадим в ноябре. На капитальный ремонт поликлиники из областного бюджета направлено 88,6 миллионов рублей. Учреждение здравоохранения будет устроено по "бережливому" принципу, процесс работы автоматизируют", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Также губернатор добавил, что сейчас ремонтируют детские поликлиники Благовещенска и Зеи, в Тынде ремонтируют фасад детской поликлиники.
"Постепенно все медучреждения региона будут приведены в соответствие современным требованиям, необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи населению", — добавил Орлов.
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Когда ремонт будет закончен, в детской поликлинике Райчихинска установят новую мебель и современное оборудование, по региональному проекту "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранения" закуплено 11 единиц современного медицинского оборудования.
Также до конца 2021 года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения городская больница Райчихинска, в состав которой входит детская поликлиника, получит еще девять единиц оборудования на общую сумму около 20 миллионов рублей. Это в том числе новые аппараты для исследования основных показателей гемодинамики, аппараты ИВЛ, а также современный дефибриллятор. В январе в учреждение уже поступил новый автомобиль для доставки пациентов в медицинские организации, а медработников - до места жительства пациентов.
"Всего с 2021 по 2023 год по программе модернизации в городскую больницу Райчихинска поступят 72 единицы оборудования, среди которых, в частности, компьютерный томограф, система ультразвуковой визуализации и передвижные рентгенустановки", - добавляет правительство Приамурья.
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Амурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьРайчихинскОбщество
 
 
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