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Российская подлодка с "торпедами Судного дня" восхитила американцев
Российская подлодка с "торпедами Судного дня" восхитила американцев - РИА Новости, 26.07.2021
Российская подлодка с "торпедами Судного дня" восхитила американцев
российская подводная лодка К-329 "Белгород", оснащенная беспилотными аппаратами "Посейдон", - одна из самых больших и продвинутых в российском флоте, пишет The... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:32
2021-07-26T22:32
россия
владимир путин
сша
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Российская подлодка с "торпедами Судного дня" поразила американцев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новая российская подводная лодка К-329 "Белгород", оснащенная беспилотными аппаратами "Посейдон", - одна из самых больших и продвинутых в российском флоте, пишет The National Interest.Ранее западные СМИ неоднократно называли эти торпеды "оружием Судного дня".По размерам "Белгород" превосходит американские аналоги типа "Огайо", считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ. Он уступает только российским подводным крейсерам проекта "Акула", отметил военный эксперт Калеб Ларсон.Автор материала подчеркнул, что подлодка превосходит другие современные аналоги."Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок, "Белгород" оснащен ядерными торпедами "Посейдон", — сказал он Ларсон.Экспериментальная подлодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон".О разработке "Посейдона" Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://ria.ru/20210626/zveno-1738762612.html
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россия, владимир путин, сша, в мире
22:32 26.07.2021
 
Российская подлодка с "торпедами Судного дня" восхитила американцев

The National Interest: подлодка "Белгород" является одной из самых продвинутых в российском флоте

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСпуск на воду атомной подводной лодки
Спуск на воду атомной подводной лодки - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Новая российская подводная лодка К-329 "Белгород", оснащенная беспилотными аппаратами "Посейдон", - одна из самых больших и продвинутых в российском флоте, пишет The National Interest.
Ранее западные СМИ неоднократно называли эти торпеды "оружием Судного дня".
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По размерам "Белгород" превосходит американские аналоги типа "Огайо", считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ. Он уступает только российским подводным крейсерам проекта "Акула", отметил военный эксперт Калеб Ларсон.
Автор материала подчеркнул, что подлодка превосходит другие современные аналоги.
"Вместо обычных взрывных противолодочных боеголовок, "Белгород" оснащен ядерными торпедами "Посейдон", — сказал он Ларсон.
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Экспериментальная подлодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который переработали специально для системы "Посейдон".
О разработке "Посейдона" Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
 
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