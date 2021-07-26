https://ria.ru/20210726/podavlenie-1742893592.html

В ДНР заявили о подавлении активности силовиков, обстреливавших Донецк

В ДНР заявили о подавлении активности силовиков, обстреливавших Донецк - РИА Новости, 26.07.2021

В ДНР заявили о подавлении активности силовиков, обстреливавших Донецк

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой активности украинских силовиков, обстреливавших... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

2021-07-26T12:05

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневой активности украинских силовиков, обстреливавших окраины Донецка.Ранее сообщалось, что украинские силовики в понедельник обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 мин и снарядов. В результате обстрела была повреждена линия электропередач и нарушена работа шахтного оборудования."В соответствии с пунктом "е" мер (дополнительных мер обеспечения перемирия - ред.) с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения ДНР вынуждено открыли ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника. Потери украинских боевиков... составили трое раненых", - сказал представитель Народной милиции ДНР.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210722/ukraina-1742374042.html

https://ria.ru/20210725/dnr-1742836641.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире