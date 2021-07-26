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Главред "Ленты.ру" оценил сообщения о планах задержанной журналистки
Главред "Ленты.ру" оценил сообщения о планах задержанной журналистки - РИА Новости, 26.07.2021
Главред "Ленты.ру" оценил сообщения о планах задержанной журналистки
Корреспондент "Ленты.ру" Анастасия Завьялова, задержанная на Чистых прудах, сообщила о намерении покинуть Россию, главный редактор издания Владимир Тодоров в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:32
2021-07-26T11:32
россия
владимир тодоров
союз журналистов россии
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Корреспондент "Ленты.ру" Анастасия Завьялова, задержанная на Чистых прудах, сообщила о намерении покинуть Россию, главный редактор издания Владимир Тодоров в разговоре с РИА Новости рассказал, что редакция готова ее поддержать, хотя официального уведомления о подобных планах журналистка руководству не давала.Как сообщала "Лента.ру", вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Журналистка, по её словам, включила камеру, и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию полицейские, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. Затем, сообщает издание, Завьялову забрали в отдел полиции, на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержали до решения суда. В понедельник ее признали виновной и оштрафовали на 1 тысячу рублей. Завьялова заявила, что обжалует штраф.В понедельник некоторые СМИ со ссылкой на предположительно Twitter Завьяловой сообщили, что журналистка планирует уехать из России."Я официально об этом не в курсе, потому что она нас, руководство, не уведомляла. Но если у нее появится такое желание и будут на то достаточные основания, то мы, конечно, ее всячески поддержим. Благо, ее позиция позволяет работать удаленно. Я могу понять, почему (Завьялова приняла такое решение): все-таки столкновение с российской правоохранительной системой - это большой стресс, особенно тот, который пережила Анастасия. И всякий переживает его по-своему", - прокомментировал новость Тодоров.В сообщении "Ленты.ру" утверждалось, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку.Редакция "Ленты.ру", как ранее сообщил РИА Новости Тодоров, намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.
https://ria.ru/20210719/zhurnalist-1741810173.html
https://ria.ru/20210723/gruziya-1742582193.html
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россия, владимир тодоров, союз журналистов россии, общество
11:32 26.07.2021
 
Главред "Ленты.ру" оценил сообщения о планах задержанной журналистки

Главред "Ленты.ру" Тодоров: журналистка Завьялова не уведомляла редакцию о планах покинуть Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Lenta.ru на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Lenta.ru на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Корреспондент "Ленты.ру" Анастасия Завьялова, задержанная на Чистых прудах, сообщила о намерении покинуть Россию, главный редактор издания Владимир Тодоров в разговоре с РИА Новости рассказал, что редакция готова ее поддержать, хотя официального уведомления о подобных планах журналистка руководству не давала.
Как сообщала "Лента.ру", вечером 17 июля Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Журналистка, по её словам, включила камеру, и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию полицейские, как утверждает издание, попытались уклониться от съёмки таким образом, чтобы в кадр не попали их нагрудные знаки. Затем, сообщает издание, Завьялову забрали в отдел полиции, на нее составили протокол по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованию представителя власти) и задержали до решения суда. В понедельник ее признали виновной и оштрафовали на 1 тысячу рублей. Завьялова заявила, что обжалует штраф.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 10:50
СЖР прокомментировал задержание журналиста "Ленты.ру"
В понедельник некоторые СМИ со ссылкой на предположительно Twitter Завьяловой сообщили, что журналистка планирует уехать из России.
"Я официально об этом не в курсе, потому что она нас, руководство, не уведомляла. Но если у нее появится такое желание и будут на то достаточные основания, то мы, конечно, ее всячески поддержим. Благо, ее позиция позволяет работать удаленно. Я могу понять, почему (Завьялова приняла такое решение): все-таки столкновение с российской правоохранительной системой - это большой стресс, особенно тот, который пережила Анастасия. И всякий переживает его по-своему", - прокомментировал новость Тодоров.
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 16:48
Журналиста "Новой газеты" Азара не пустили в Грузию
В сообщении "Ленты.ру" утверждалось, что в процессе задержания полицейские толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и травмировали ей руку.
Редакция "Ленты.ру", как ранее сообщил РИА Новости Тодоров, намерена привлечь виновных в произошедшем к ответственности, поскольку считает задержание неправомерным.
Союз журналистов России изучает вопрос с задержанием Завьяловой, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, отметив недопустимость подобных действий правоохранителей.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 23:33
В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту
 
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