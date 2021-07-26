https://ria.ru/20210726/pitanie-1742901536.html

В ЛДПР предложили ввести денежные сертификаты вместо школьных завтраков

В ЛДПР предложили ввести денежные сертификаты вместо школьных завтраков - РИА Новости, 26.07.2021

В ЛДПР предложили ввести денежные сертификаты вместо школьных завтраков

Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:33

2021-07-26T12:33

2021-07-26T12:33

иван сухарев

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев (ЛДПР) предложил разрешить родителям учащихся 1-4 классов заменять бесплатные завтраки в школах на денежные сертификаты для приобретения продуктов."Я направил запрос министру просвещения (Сергею) Кравцову с просьбой оценить целесообразность введения в учебных заведениях альтернативной системы обеспечения горячим питанием школьников младших классов, а именно - выдачу родителям специальных ежегодных сертификатов, которые можно опционно расходовать либо на приобретение горячего питания в школе, либо на самостоятельное приобретение для детей продуктов питания, а также предусмотреть механизм контроля за целевым расходованием средств данных сертификатов", - сказал Сухарев РИА Новости.Он напомнил, что с сентября 2020 года в российских средних школах начали предоставлять бесплатные горячие завтраки для учащихся 1-4 классов, и на обеспечение питанием с 2020 по 2023 годы из федерального бюджета выделяется около 205 миллиардов рублей."При этом хотелось бы сказать о том, что часть детей предпочитают не питаться в школе по тем или иным причинам, в том числе, кстати, по причине некачественного питания, которое обеспечивают недобросовестные поставщики. Безусловно, государство занимается этим вопросом, но все мы знаем, каким образом решается эта проблема – сегодня кормят детей одним, а когда приезжают проверяющие, питание совсем другое. Дети голосуют желудком - если питание некачественное, невкусное, он есть не будет и будет есть либо дома, либо где-то еще", - сказал депутат.Кроме того, он обратил внимание на то, что есть дети, которые имеют пищевые аллергии и другие связанные со здоровьем ограничения, и которым тоже могут не подходить предлагаемые в школах завтраки.По мнению автора запроса, данная инициатива будет, в том числе, "дисциплинировать тех, кто наживается на наших детях – кто поставляет некачественную продукцию в школы, потому что они будут просто терять в деньгах, и смысл поставлять дешевку просто исчезнет".

https://ria.ru/20210615/putin-1737069943.html

https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сухарев, общество