https://ria.ru/20210726/pismo-1742864740.html

Мальчик из Австрии рассказал, почему решил написать письмо Путину

Мальчик из Австрии рассказал, почему решил написать письмо Путину - РИА Новости, 26.07.2021

Мальчик из Австрии рассказал, почему решил написать письмо Путину

Письмо десятилетнего австрийца Маттеуса Брандштеттера, который обратился к президенту России с призывом не терять веру в Европу, без преувеличения всколыхнуло... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:24

2021-07-26T09:24

2021-07-26T10:46

маттеус брандштеттер

россия

владимир путин

австрия

в мире

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НОЙМАРКТ (Австрия), 26 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Письмо десятилетнего австрийца Маттеуса Брандштеттера, который обратился к президенту России с призывом не терять веру в Европу, без преувеличения всколыхнуло общество. Как это часто бывает, многие решили, что это фейк, другие говорили, что письмо за мальчика написали родители. Корреспондент РИА Новости побывала в гостях у юного австрийца и лично убедилась в правдивости истории.В письме Путину Маттеус, в частности, пишет, что Европа и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом и, по его мнению, должны взаимодействовать гораздо больше. Он также рассказал, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык. Ответа не ожидалСемья Брандштеттер живет в собственном доме в небольшом городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс в регионе Верхняя Австрия. Мама Сюзанна — словачка, папа Даниэль — австриец, у пары двое детей — десятилетние двойняшки Маттеус и Клара.Сюзанна и Даниэль часто говорят о политике, и дети принимают в их разговорах активное участие. Мама говорит с детьми только на словацком, на который они легко переключаются с немецкого. Клара больше интересуется миром животных, а Маттеус увлекается историей и отчасти политикой, в частности — историей России и ее связями с Европой.На двери, ведущей в комнату Маттеуса, висит рисунок с тремя флагами: России, Австрии и Словакии. Под каждым написано название страны на ее национальном языке, а еще ниже на смеси английского и русского: "My favorite is Россия" ("Моя любимая — Россия").Он добавил, что многие наверняка думают так же, но далеко не все пишут Путину и тем более не каждый получает ответ. "И я не ожидал ответа, но почти каждый день спрашивал родителей, прочитал ли Путин мое письмо. Сейчас я думаю, что он прочтет его", — говорит Маттеус.Хочу быть вратаремМальчик знает немецкий, словацкий, в школе учит английский, а теперь русский. По его словам, сложнее всего в русском — падежи и то, что "о" может читаться как "а". В словацком не так, рассказывает Маттеус.На письменном столе у него лежит учебник "Русский для начинающих". "Иногда мама мне помогает, но обычно я учу русский сам. В среднем я занимаюсь четыре раза в неделю. Я прочитал, что русский — международный язык, это интересно, поэтому захотел его изучать", — рассказал мальчик.На вопрос о том, зачем ему русский язык, Маттеус ответил, что хочет быть футбольным вратарем в России — футболом он уже занимается.Родители, услышав о желании быть вратарем, очень удивились — мама засмеялась и сказала, что сомневается в серьезности этой затеи, ведь совсем недавно Маттеус собирался стать пилотом. Тем не менее папа Даниэль думает, что знание русского даст сыну хорошие перспективы.Кроме того, Маттеус играет на аккордеоне. В комнате висит боксерская груша, но, по его словам, больше он с ней не занимается.Повешу над кроватьюПо счастливой случайности семья Брандштеттер хорошо общается с сопредседателем российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо Маттеуса российскому посольству в Австрии. Отец мальчика отметил, что Ляйтль лично знает Путина и очень высокого мнения о нем.Вскоре Маттеус получил ответ от российского посла Дмитрия Любинского, который заверил, что направил письмо в Кремль. Дипломаты также прислали ему фото президента России с его автографом и три книги на русском: "Москва — столица нашей Родины", детскую энциклопедию "Россия" и "Московский Кремль. Гарнизон особого назначения"."Сначала я прочитал на Facebook, что получу фото с автографом, но я еще не был уверен, но на следующий день оно пришло по почте. Книги передал Кристоф Ляйтль", — рассказывает Маттеус, с нескрываемой радостью показывая подарки.О том, как распорядиться фотографией с личным автографом Путина, долго размышлять не пришлось."Повешу над кроватью в моей комнате. Завтра мы поедем с родителями и купим специальный крючок", — говорит мальчик, показывая на стену у кровати.Готовы принять и Путина"Мы ему говорили: может быть, Путин и получит письмо, но у него много других дел и он просто не найдет времени тебе ответить. Поэтому не расстраивайся, если такое случится", — рассказала мама Маттеуса.По словам родителей, идея написать письмо Путину принадлежит исключительно Маттеусу, текст тоже придумал он, взрослые лишь исправили грамматику и напечатали на компьютере. Вариант написать от руки даже не рассматривался — из всей семьи красиво пишет только дочка, смеется Даниэль."Мы всегда его учили: говори, что чувствуешь и считаешь правильным, не бойся говорить об этом. Ты потеряешь много друзей, но получишь лучших", — вспоминает Сюзанна, объясняя желание сына обратиться к российскому лидеру.Тут же семья вспоминает о том, как в 2018 году Путин принял приглашение на свадьбу тогдашней главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Если президент России вдруг заедет в гости к Брандштеттерам, принять его они обещают хорошо.В Кремль на чайВ семье не рассчитывают на приглашение в Кремль, но после того как на письмо Маттеуса пришел ответ, уже не исключают такой возможности. Если встреча с российским президентом все-таки состоится, в семье знают, что хотели бы сказать."Во-первых, обязательно поблагодарили бы за ответ, это доставило Маттеусу огромную радость", — говорит Даниэль. Сюзанна ему вторит, выражая благодарность за то, что мальчик получил ответ как минимум от посольства в Австрии, где семье пообещали провести тур, если они будут в Вене.Независимо от того, как развернется эта история, семья планирует когда-нибудь отправиться в Россию."Мы давно хотим посетить ее. Конкретных планов пока нет, да и коронавирус их корректирует. Но мы бы хотели как-нибудь поехать летом", — сказал отец семейства.

https://ria.ru/20210722/putin-1742379328.html

https://ria.ru/20210721/podarki-1742214609.html

https://ria.ru/20190615/1555601240.html

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Мальчик из Австрии рассказал о любви к России Десятилетний австриец Маттеус Брандштеттер, призвавший российского президента не терять веру в Европу, по-русски рассказал о своей любви к России и показал РИА Новости, где повесит фото Путина с автографом. 2021-07-26T09:24 true PT0M39S

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маттеус брандштеттер, россия, владимир путин, австрия, в мире