https://ria.ru/20210726/pisatel-1742874371.html

Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге

Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге - РИА Новости, 26.07.2021

Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге

Популярные сегодня книги о Боге и духовных поисках в подавляющем большинстве используют эту тему только в коммерческих целях, считает главный редактор... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:36

2021-07-26T10:36

2021-07-26T10:36

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религия

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федор достоевский

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Популярные сегодня книги о Боге и духовных поисках в подавляющем большинстве используют эту тему только в коммерческих целях, считает главный редактор издательства "Даниловский благовестник", писатель Владимир МалягинРоман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" занял первое место в рейтинге художественных книг о Боге и духовных поисках, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян, говорится в результатах исследования, проведенного для РИА Новости крупнейшим в России и СНГ книжным сервисом "ЛитРес". В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы", "Идиот" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.По мнению писателя, настоящее художественное значение книг будет ясно через несколько десятков лет. "Останется что-то в истории литературы или будет благополучно забыто, как забывается 95% написанного, покажет время. В этом смысле романы Федора Михайловича Достоевского, попавшие в список, существуют уже полтора века и являются, конечно же, исключением. Кстати, во времена Достоевского совсем не он был властителем общественных дум, а забытые ныне третьестепенные беллетристы", - сказал РИА Новости Малягин.Он отметил, что для каждого человека рано или поздно наступает момент, когда хочется услышать слова добра и веры, сказанные талантливыми авторами. Главный редактор порекомендовал к прочтению, в частности, произведения "Мои посмертные приключения" Юлии Вознесенской, "Живый в помощи…" Виктора Николаева о духовных поисках офицера-"афганца", сборники рассказов Андрея Убогого "Моя хирургия", "Купель покаяния" Александра Орлова, "На Севере, на Летнем берегу" Павла Кренёва.Ранее председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе.Издательство "Даниловский благовестник" принадлежит Данилову ставропигиальному мужскому монастырю, в котором также располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси.

https://ria.ru/20200613/1572887713.html

https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html

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религия, россия, литрес, евгений водолазкин, гулаг, снг, пауло коэльо, федор достоевский, данилов