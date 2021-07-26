https://ria.ru/20210726/pisatel-1742874371.html
Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге
Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге - РИА Новости, 26.07.2021
Известный писатель раскритиковал рейтинг книг о Боге
Популярные сегодня книги о Боге и духовных поисках в подавляющем большинстве используют эту тему только в коммерческих целях, считает главный редактор... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:36
2021-07-26T10:36
2021-07-26T10:36
религия и мировоззрение
религия
россия
литрес
евгений водолазкин
гулаг
снг
пауло коэльо
федор достоевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742872506_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_5455b5140d1c6312e070863b60ba6027.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Популярные сегодня книги о Боге и духовных поисках в подавляющем большинстве используют эту тему только в коммерческих целях, считает главный редактор издательства "Даниловский благовестник", писатель Владимир МалягинРоман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" занял первое место в рейтинге художественных книг о Боге и духовных поисках, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян, говорится в результатах исследования, проведенного для РИА Новости крупнейшим в России и СНГ книжным сервисом "ЛитРес". В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы", "Идиот" Федора Достоевского, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо и другие.По мнению писателя, настоящее художественное значение книг будет ясно через несколько десятков лет. "Останется что-то в истории литературы или будет благополучно забыто, как забывается 95% написанного, покажет время. В этом смысле романы Федора Михайловича Достоевского, попавшие в список, существуют уже полтора века и являются, конечно же, исключением. Кстати, во времена Достоевского совсем не он был властителем общественных дум, а забытые ныне третьестепенные беллетристы", - сказал РИА Новости Малягин.Он отметил, что для каждого человека рано или поздно наступает момент, когда хочется услышать слова добра и веры, сказанные талантливыми авторами. Главный редактор порекомендовал к прочтению, в частности, произведения "Мои посмертные приключения" Юлии Вознесенской, "Живый в помощи…" Виктора Николаева о духовных поисках офицера-"афганца", сборники рассказов Андрея Убогого "Моя хирургия", "Купель покаяния" Александра Орлова, "На Севере, на Летнем берегу" Павла Кренёва.Ранее председатель Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе.Издательство "Даниловский благовестник" принадлежит Данилову ставропигиальному мужскому монастырю, в котором также располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси.
https://ria.ru/20200613/1572887713.html
https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html
россия
данилов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742872506_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_c983e683b40f02f82bea8121ac7c434e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, россия, литрес, евгений водолазкин, гулаг, снг, пауло коэльо, федор достоевский, данилов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Популярные сегодня книги о Боге и духовных поисках в подавляющем большинстве используют эту тему только в коммерческих целях, считает главный редактор издательства "Даниловский благовестник", писатель Владимир Малягин
Роман Виктора Пелевина
"Непобедимое солнце" занял первое место в рейтинге художественных книг о Боге и духовных поисках, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян, говорится в результатах исследования, проведенного для РИА Новости крупнейшим в России
и СНГ
книжным сервисом "ЛитРес
". В топ-10 также вошли книги "Лавр" Евгения Водолазкина
, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт, "Братья Карамазовы", "Идиот" Федора Достоевского
, "Риф" Алексея Поляринова, "Тень горы" Грегори Дэвида Робертса, "Дневник мага" Пауло Коэльо
и другие.
По мнению писателя, настоящее художественное значение книг будет ясно через несколько десятков лет. "Останется что-то в истории литературы или будет благополучно забыто, как забывается 95% написанного, покажет время. В этом смысле романы Федора Михайловича Достоевского, попавшие в список, существуют уже полтора века и являются, конечно же, исключением. Кстати, во времена Достоевского совсем не он был властителем общественных дум, а забытые ныне третьестепенные беллетристы", - сказал РИА Новости Малягин.
Он отметил, что для каждого человека рано или поздно наступает момент, когда хочется услышать слова добра и веры, сказанные талантливыми авторами. Главный редактор порекомендовал к прочтению, в частности, произведения "Мои посмертные приключения" Юлии Вознесенской, "Живый в помощи…" Виктора Николаева о духовных поисках офицера-"афганца", сборники рассказов Андрея Убогого "Моя хирургия", "Купель покаяния" Александра Орлова, "На Севере, на Летнем берегу" Павла Кренёва.
Ранее председатель Издательского совета РПЦ
митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) составил для РИА Новости собственный рейтинг духовной литературы. Список возглавили Евангелие и Жития святых. Также в него вошли "В кругу света" священника Александра Дьяченко, "Лето Господне" Ивана Шмелева, "Левша" Николая Лескова, "Без семьи" Гектора Мало, "Пастушья звезда" Бориса Екимова, "Державный" Александра Сеченя, "Дорожный посох" Василия Никифорова-Волгина, "Земляничные луга" протоиерея Алексия Лисняка, сборник "Отец Арсений" о подвижничестве священника в ГУЛАГе
.
Издательство "Даниловский благовестник" принадлежит Данилову
ставропигиальному мужскому монастырю, в котором также располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси.