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Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане
Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 26.07.2021
Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане
Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" сошел с орбиты и планово затонул в океане... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:58
2021-07-26T17:58
2021-07-26T20:53
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" сошел с орбиты и планово затонул в океане вдали от судоходных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос"."По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана", — сказали в пресс-службе.Сейчас не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы обломки модуля покоятся на дне океана в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Днем в понедельник модуль отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для многофункционального лабораторного модуля "Наука"."Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции и затопили в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Модуль запустили к МКС в 2001 году. Его использовали для 52 выходов в открытый космос, а также для приема пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".
https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html
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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
17:58 26.07.2021 (обновлено: 20:53 26.07.2021)
Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане
"Роскосмос": модуль "Пирс" затоплен на "кладбище космических кораблей" в Тихом океане