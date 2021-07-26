https://ria.ru/20210726/pirs-1742979023.html

Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане

Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 26.07.2021

Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане

Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" сошел с орбиты и планово затонул в океане... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:58

2021-07-26T17:58

2021-07-26T20:53

тихий океан

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" сошел с орбиты и планово затонул в океане вдали от судоходных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос"."По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана", — сказали в пресс-службе.Сейчас не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы обломки модуля покоятся на дне океана в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Днем в понедельник модуль отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для многофункционального лабораторного модуля "Наука"."Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции и затопили в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Модуль запустили к МКС в 2001 году. Его использовали для 52 выходов в открытый космос, а также для приема пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".

https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html

тихий океан

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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос