https://ria.ru/20210726/peskov-1742903583.html

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы - РИА Новости, 26.07.2021

В Кремле ответили на протест Японии из-за поездки Мишустина на Курилы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя протест Японии после посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, отметил, что глава... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:44

2021-07-26T12:44

2021-07-26T15:47

хабомаи

кунашир (остров)

михаил мишустин

россия

итуруп

дмитрий песков

япония

политика

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя протест Японии после посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным Итурупа, отметил, что глава правительства посещает те российские регионы, которые считает необходимым.Отвечая на вопрос об условиях заключения мирного договора с Японией, Песков отметил, что "предпочел бы так однозначно не формулировать какие-то условия — это очень сложная субстанция".Говоря о том, как донести до Японии позицию России, Песков отметил, что российская позиция неоднократно доводилась до сведения японских коллег в ходе переговоров на самых разных уровнях, в том числе на высшем, эта работа будет продолжаться.Точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вы знаете, что точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе и президентом (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор", — сказал Песков журналистам.Со стороны России есть твердая политическая воля на развитие отношений с Японией, заявил Песков.По его словам, президентом России Владимиром Путиным предпринимаются усилия, чтобы выйти на мирный договор с Японией."На этом пути существуют хорошо известные трудности, сложности, но, несмотря на их наличие, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что Россия очень ценит экономическое, инвестиционное взаимодействие, рассчитывает, что оно будет продолжаться.Ранее постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на "северные территории", как в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.В понедельник Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/protest-1742873231.html

хабомаи

кунашир (остров)

россия

итуруп

япония

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Мишустин прибыл на Итуруп Михаил Мишустин посетил с визитом Курилы и встретился с представителями бизнеса на острове Итуруп 2021-07-26T12:44 true PT0M08S

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хабомаи, кунашир (остров), михаил мишустин, россия, итуруп, дмитрий песков, япония, политика