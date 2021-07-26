17:03 26.07.2021 (обновлено: 17:45 26.07.2021)
В Пентагоне объяснили, почему США должны превзойти Китай
Генерал Джон Хайтен объяснил, почему США должны превзойти Китай
© AP Photo / Nati HarnikГенерал Джон Хайтен
© AP Photo / Nati Harnik
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Штаты будут двигаться и в будущем, заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
"Надеюсь, что они (КНР - ред.) просто конкуренты до конца моей жизни, до конца жизни моих детей и внуков. Мы просто конкурируем на мировой сцене, это было бы хорошо. Но прямо сейчас они строят армию с огромными возможностями. Новые ядерные возможности, космические, ракетные, гиперзвуковые, в киберпространстве. Они делают это, чтобы бросить вызов США, и мы должны понять, как на это отвечать", - сказал Хайтен, выступая в Институте новых технологий.
По его словам, последние 20 лет "взгляды и тела" американцев были сфокусированы на Ближнем Востоке, потом центр внимания начал смещаться в сторону России и Китая, но физически - "телами" - США так и остались на Ближнем Востоке, сказал Хайтен. "Мы должны снова двигаться, двигаться быстро", - сказал он.
"Если вы соревнуетесь с нацией за будущее мира, цель должна быть в том, чтобы ваш западный путь демократии остался дорогой, по которой мы пойдем и в будущем", - сказал Хайтен.