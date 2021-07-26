https://ria.ru/20210726/pentagon-1742963354.html

В Пентагоне объяснили, почему США должны превзойти Китай

В Пентагоне объяснили, почему США должны превзойти Китай - РИА Новости, 26.07.2021

В Пентагоне объяснили, почему США должны превзойти Китай

США должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Штаты будут двигаться и в будущем, заявил замначальника Объединенного... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:03

2021-07-26T17:03

2021-07-26T17:45

джон хайтен

вооруженные силы сша

китай

сша

пентагон

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Штаты будут двигаться и в будущем, заявил замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен."Надеюсь, что они (КНР - ред.) просто конкуренты до конца моей жизни, до конца жизни моих детей и внуков. Мы просто конкурируем на мировой сцене, это было бы хорошо. Но прямо сейчас они строят армию с огромными возможностями. Новые ядерные возможности, космические, ракетные, гиперзвуковые, в киберпространстве. Они делают это, чтобы бросить вызов США, и мы должны понять, как на это отвечать", - сказал Хайтен, выступая в Институте новых технологий.По его словам, последние 20 лет "взгляды и тела" американцев были сфокусированы на Ближнем Востоке, потом центр внимания начал смещаться в сторону России и Китая, но физически - "телами" - США так и остались на Ближнем Востоке, сказал Хайтен. "Мы должны снова двигаться, двигаться быстро", - сказал он.

https://ria.ru/20210726/kitay-1742852534.html

китай

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джон хайтен, вооруженные силы сша, китай, сша, пентагон, в мире