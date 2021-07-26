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В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам
В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам - РИА Новости, 26.07.2021
В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:18
2021-07-26T00:18
россия
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, текст документа опубликован в Telegram-канале депутата.Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в закон "О страховых пенсиях" и признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам, а также статьи 3 и 7 закона "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий".Автор инициативы подчеркнул, что после отмены индексации пенсий, последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать "нелегально"."Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности", - говорится в записке.Помимо этого, по мнению депутата, отсутствие индексации пенсий противоречит части 6 статьи 75 конституции, согласно которой такая мера осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.Также предлагается с 1 января 2022 года осуществить пересмотр размера страховой пенсии и размера фиксированной выплаты работающим пенсионерам по коэффициенту равному 104 рублям 69 копейкам, размер фиксированной выплаты к пенсии составит 6 401 рубль 10 копеек.
https://ria.ru/20210725/pensiya-1742740791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/pensiya-1742492172.html
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россия, ярослав нилов, госдума рф, общество
00:18 26.07.2021
 
В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, текст документа опубликован в Telegram-канале депутата.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в закон "О страховых пенсиях" и признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам, а также статьи 3 и 7 закона "О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий".
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Автор инициативы подчеркнул, что после отмены индексации пенсий, последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров - с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла в сферу теневой занятости, то есть стала работать "нелегально".
"Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок. Отсутствие индексации страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях пандемии и роста инфляции вызывает рост социальной напряженности", - говорится в записке.
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Помимо этого, по мнению депутата, отсутствие индексации пенсий противоречит части 6 статьи 75 конституции, согласно которой такая мера осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.
Также предлагается с 1 января 2022 года осуществить пересмотр размера страховой пенсии и размера фиксированной выплаты работающим пенсионерам по коэффициенту равному 104 рублям 69 копейкам, размер фиксированной выплаты к пенсии составит 6 401 рубль 10 копеек.
 
РоссияЯрослав НиловГосдума РФОбщество
 
 
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