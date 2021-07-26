Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210726/patsient-1742889450.html
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет - РИА Новости, 26.07.2021
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет
Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:45
2021-07-26T15:41
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения."Полиция проводит проверку по данному факту. Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210721/vrachi-1742229842.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, происшествия
11:45 26.07.2021 (обновлено: 15:41 26.07.2021)
 
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет

Полиция проверяет инцидент с жителями югорского села, мешавшими медикам забрать пациента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.
Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения.
"Полиция проводит проверку по данному факту. Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сказал собеседник агентства.
Операционная - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 15:57
Мурашко поручил проверить работу врачей из Бурятии после гибели пациента
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в ряде регионов
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния