https://ria.ru/20210726/patsient-1742889450.html
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет - РИА Новости, 26.07.2021
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет
Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:45
2021-07-26T11:45
2021-07-26T15:41
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения."Полиция проводит проверку по данному факту. Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210721/vrachi-1742229842.html
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия
11:45 26.07.2021 (обновлено: 15:41 26.07.2021)
Полиция Югры проверит инцидент с жителями, прогнавшими санитарный вертолет
Полиция проверяет инцидент с жителями югорского села, мешавшими медикам забрать пациента
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости.
Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе
разбирается в обстоятельствах инцидента в селе Селиярово, где местные жители мешали медикам госпитализировать пациента с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, на котором санитарный вертолет с медиками в защитных костюмах и выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных ожидает пациента, а за кадром мужчина в нецензурной форме кричит на медиков, утверждая, что они "завозят вирус в тайгу". После агрессивного поведения местных жителей врачи грузят бокс обратно.
Как пояснял агентству директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин, медики санавиации спасли жителя труднодоступного села Югры с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19 несмотря на то, что им пытались помешать местные жители. Пациента, по его словам, забрали с другой вертолетной площадки и своевременно госпитализировали в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Пациент был вылечен и 20 июля выписан из медучреждения.
"Полиция проводит проверку по данному факту. Жителя села Селиярово, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сказал собеседник агентства.