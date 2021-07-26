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Юрист объяснил, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО
Юрист объяснил, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО - РИА Новости, 26.07.2021
Юрист объяснил, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО
Полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра с 22 августа, но при этом за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать, рассказал РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T02:13
2021-07-26T02:13
россия
осаго
авто
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра с 22 августа, но при этом за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.По его словам, в 80% случаев техосмотр просто покупается без реальной диагностики, но каждый водитель при этом понимает, что выезжать на дорогу с серьезными опасностями нельзя. Кроме того, в случае ДТП из-за неустраненных технических неполадок машины регресс по страховке оплачивает водитель."Вполне очевидно, что приобретатели страховок следят за своим авто, и смысла в привязке ОСАГО к диагностическим картам как такового нет. Однако это не значит, что карты не нужны вообще – с 1 марта 2022 года вступит в силу штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты на автомобиль при фиксации камерой нарушения ПДД", - полагает специалист.
https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html
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россия, осаго, авто, общество
02:13 26.07.2021
 
Юрист объяснил, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО

Юрист Уткин объяснил автовладельцам, нужно ли проходить техосмотр без привязки к ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Полисы ОСАГО можно будет покупать без прохождения техосмотра с 22 августа, но при этом за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
По его словам, в 80% случаев техосмотр просто покупается без реальной диагностики, но каждый водитель при этом понимает, что выезжать на дорогу с серьезными опасностями нельзя. Кроме того, в случае ДТП из-за неустраненных технических неполадок машины регресс по страховке оплачивает водитель.
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"Вполне очевидно, что приобретатели страховок следят за своим авто, и смысла в привязке ОСАГО к диагностическим картам как такового нет. Однако это не значит, что карты не нужны вообще – с 1 марта 2022 года вступит в силу штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты на автомобиль при фиксации камерой нарушения ПДД", - полагает специалист.
 
РоссияОСАГОАвтоОбщество
 
 
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