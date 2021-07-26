https://ria.ru/20210726/olimpiada-1742950642.html
Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое олимпийское золото
Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое олимпийское золото - РИА Новости, 26.07.2021
Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое олимпийское золото
Тхэквондист Максим Храмцов принес России четвертое золото Олимпиады в Токио, победив в весовой категории до 80 килограммов.В финале турнира он оказался сильнее... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:05
2021-07-26T16:05
2021-07-26T17:33
тхэквондо
максим храмцов
олимпийские игры
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Тхэквондист Максим Храмцов принес России четвертое золото Олимпиады в Токио, победив в весовой категории до 80 килограммов.В финале турнира он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати. Итоговый счет поединка — 20:9 в пользу россиянина.Бронзовыми призерами стали египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает.По словам Храмцова, решающую схватку он выиграл со сломанной рукой. Спортсмен рассказал, что сломал руку еще в мае, но залечил ее, а затем снова повредил на спаррингах, за две-три недели до Олимпиады."В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда", — признался Храмцов.Это первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. До победы Храмцова лучшими результатами россиян на Олимпиадах были серебряные медали в 2000 и 2016 годах. На нынешних Играх в активе тхэквондистов уже есть серебро и бронза: Татьяна Минина стала второй в весе до 57 килограммов, а Михаил Артамонов — третьим в категории до 58 килограммов.Для сборной России золотая медаль Храмцова стала третьей за сегодняшний день и четвертой — с начала Игр в Токио. Кроме того, у россиян пять серебряных и три бронзовые награды.
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тхэквондо, максим храмцов, олимпийские игры
16:05 26.07.2021 (обновлено: 17:33 26.07.2021)
Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое олимпийское золото
Тхэквондист Максим Храмцов победил в весовой категории до 80 килограммов
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости.
Тхэквондист Максим Храмцов
принес России
четвертое золото Олимпиады в Токио
, победив в весовой категории до 80 килограммов.
В финале турнира он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати. Итоговый счет поединка — 20:9 в пользу россиянина.
Бронзовыми призерами стали египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает.
По словам Храмцова, решающую схватку он выиграл со сломанной рукой. Спортсмен рассказал, что сломал руку еще в мае, но залечил ее, а затем снова повредил на спаррингах, за две-три недели до Олимпиады.
"В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда", — признался Храмцов.
Это первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо
. До победы Храмцова лучшими результатами россиян на Олимпиадах были серебряные медали в 2000 и 2016 годах. На нынешних Играх в активе тхэквондистов уже есть серебро и бронза: Татьяна Минина стала второй в весе до 57 килограммов, а Михаил Артамонов — третьим в категории до 58 килограммов.
Для сборной России золотая медаль Храмцова стала третьей за сегодняшний день и четвертой — с начала Игр в Токио. Кроме того, у россиян пять серебряных и три бронзовые награды.