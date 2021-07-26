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Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады

Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады - РИА Новости, 26.07.2021

Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады

Фехтовальщица на саблях София Позднякова завоевала золото и принесла сборной России вторую награду высшей пробы на Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:01

2021-07-26T15:01

2021-07-26T15:50

олимпийские игры

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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Фехтовальщица на саблях София Позднякова завоевала золото и принесла сборной России вторую награду высшей пробы на Олимпиаде в Токио. Ее соотечественница Софья Великая стала второй, взяв пятую серебряную медаль на Играх (всего — десятую).Это первая Олимпиада для 24-летней двукратной чемпионки мира и Европы Поздняковой. В активе 36-летней Великой нынешнее серебро уже третье в индивидуальном разряде, первое было на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, второе — в 2012-м в Лондоне. Также на ее счету золото в предыдущем командном первенстве.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры