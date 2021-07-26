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Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады
Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады - РИА Новости, 26.07.2021
Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады
Фехтовальщица на саблях София Позднякова завоевала золото и принесла сборной России вторую награду высшей пробы на Олимпиаде в Токио. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:01
2021-07-26T15:01
2021-07-26T15:50
олимпийские игры
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Фехтовальщица на саблях София Позднякова завоевала золото и принесла сборной России вторую награду высшей пробы на Олимпиаде в Токио. Ее соотечественница Софья Великая стала второй, взяв пятую серебряную медаль на Играх (всего — десятую).Это первая Олимпиада для 24-летней двукратной чемпионки мира и Европы Поздняковой. В активе 36-летней Великой нынешнее серебро уже третье в индивидуальном разряде, первое было на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, второе — в 2012-м в Лондоне. Также на ее счету золото в предыдущем командном первенстве.
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олимпийские игры
15:01 26.07.2021 (обновлено: 15:50 26.07.2021)
Российские саблистки взяли золото и серебро Олимпиады
Саблистки София Позднякова и Софья Великая заняли верхние ступени пьедестала