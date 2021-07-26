https://ria.ru/20210726/olimpiada-1742902644.html
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро - РИА Новости, 26.07.2021
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:39
2021-07-26T12:39
2021-07-26T13:37
олимпийские игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742876091_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_5b358664987866719c9588d715b20730.jpg
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио.В полуфинале Великая победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова одержала верх над француженкой Манон Брюне (15:10).Таким образом, России обеспечены золотая и серебряная медали в этом виде программы.На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая завоевала серебро в индивидуальном разряде и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады-2012.Позднякова — двукратная чемпионка мира и Европы. Эта Олимпиада для нее первая.
https://rsport.ria.ru/20210726/velikaya-1742853003.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742876091_449:0:2764:1737_1920x0_80_0_0_4be48c4deb5168cadf3bea3383f37681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры
12:39 26.07.2021 (обновлено: 13:37 26.07.2021)
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро
В финале Олимпиады встретятся российские саблистки