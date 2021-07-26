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Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро - РИА Новости, 26.07.2021
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро
Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:39
2021-07-26T13:37
олимпийские игры
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио.В полуфинале Великая победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова одержала верх над француженкой Манон Брюне (15:10).Таким образом, России обеспечены золотая и серебряная медали в этом виде программы.На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая завоевала серебро в индивидуальном разряде и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады-2012.Позднякова — двукратная чемпионка мира и Европы. Эта Олимпиада для нее первая.
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олимпийские игры
12:39 26.07.2021 (обновлено: 13:37 26.07.2021)
 
Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро

В финале Олимпиады встретятся российские саблистки

© REUTERS / MAXIM SHEMETOVСофья Великая
Софья Великая - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио.
В полуфинале Великая победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова одержала верх над француженкой Манон Брюне (15:10).
Таким образом, России обеспечены золотая и серебряная медали в этом виде программы.
На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая завоевала серебро в индивидуальном разряде и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады-2012.
Позднякова — двукратная чемпионка мира и Европы. Эта Олимпиада для нее первая.
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