https://ria.ru/20210726/olimpiada-1742902644.html

Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро

Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро - РИА Новости, 26.07.2021

Саблистка Софья Великая вышла в финал ОИ, обеспечив России золото и серебро

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:39

2021-07-26T12:39

2021-07-26T13:37

олимпийские игры

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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова сразятся за золото в финале Олимпиады в Токио.В полуфинале Великая победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, а Позднякова одержала верх над француженкой Манон Брюне (15:10).Таким образом, России обеспечены золотая и серебряная медали в этом виде программы.На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Великая завоевала серебро в индивидуальном разряде и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Кроме того, в ее активе серебро Олимпиады-2012.Позднякова — двукратная чемпионка мира и Европы. Эта Олимпиада для нее первая.

https://rsport.ria.ru/20210726/velikaya-1742853003.html

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2021

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олимпийские игры