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Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки
Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки - РИА Новости, 26.07.2021
Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки
Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:02
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олимпийские игры
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. Победили британцы Том Дейли и Мэттью Ли (471,81 балла), серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Россияне набрали 439,92 балла. Эта награда стала восьмой для России на токийских играх.После финала 30-летний Минибаев заявил, что собирается закончить карьеру в индивидуальных прыжках. Бондарь, которому 27 лет, сказал, что старается не думать о жизни после спорта.
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олимпийские игры
10:02 26.07.2021 (обновлено: 12:23 26.07.2021)
 
Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки

Российские спортсмены завоевали бронзу в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев, завоевавшие бронзовые медали на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров среди мужчин на XXXII Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) по прыжкам в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев, завоевавшие бронзовые медали на соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки 10 метров среди мужчин на XXXII Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.
Победили британцы Том Дейли и Мэттью Ли (471,81 балла), серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Россияне набрали 439,92 балла.
Эта награда стала восьмой для России на токийских играх.
После финала 30-летний Минибаев заявил, что собирается закончить карьеру в индивидуальных прыжках. Бондарь, которому 27 лет, сказал, что старается не думать о жизни после спорта.
Виктор Минибаев (Россия) перед прыжком в финальных соревнованиях в прыжках в воду с вышки 10 м среди мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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