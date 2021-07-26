https://ria.ru/20210726/olimpiada-1742869452.html

Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки

Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки - РИА Новости, 26.07.2021

Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках с вышки

Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:02

2021-07-26T10:02

2021-07-26T12:23

олимпийские игры

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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпиады в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки. Победили британцы Том Дейли и Мэттью Ли (471,81 балла), серебро взяли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58). Россияне набрали 439,92 балла. Эта награда стала восьмой для России на токийских играх.После финала 30-летний Минибаев заявил, что собирается закончить карьеру в индивидуальных прыжках. Бондарь, которому 27 лет, сказал, что старается не думать о жизни после спорта.

https://rsport.ria.ru/20210726/minibaev-1740802781.html

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2021

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олимпийские игры