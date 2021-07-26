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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 26.07.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в понедельник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:42
2021-07-26T10:42
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 8:25 до 9:27 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Веселое и Красный Октябрь. Выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров и десять снарядов калибром 122 миллиметра ", - сказал представитель ведомства.&nbsp;Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
10:42 26.07.2021
 
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР в СЦКК: украинские силовики выпустили 14 мин и снарядов по двум населенным пунктам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 14 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 8:25 до 9:27 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Веселое и Красный Октябрь. Выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров и десять снарядов калибром 122 миллиметра ", - сказал представитель ведомства.
 Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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