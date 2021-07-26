https://ria.ru/20210726/novosibirsk-1742859590.html

В Новосибирске задержали сторонника террористической организации

В Новосибирске задержали сторонника террористической организации - РИА Новости, 26.07.2021

В Новосибирске задержали сторонника террористической организации

В Новосибирске перекрыли канал финансирования организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:27

2021-07-26T08:27

2021-07-26T09:16

россия

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Новосибирске перекрыли канал финансирования организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который передал боевикам более 2,4 миллиона рублей."Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства на "джихад", после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске", — говорится в релизе ведомства.Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма. Предыдущее задержание сторонников этой организации состоялось в мае под Калининградом.В прошлом году Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысячи человек, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, всего — 184 канала финансирования.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20210430/fsb-1730625108.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия