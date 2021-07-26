https://ria.ru/20210726/novosibirsk-1742859590.html
В Новосибирске задержали сторонника террористической организации
В Новосибирске задержали сторонника террористической организации - РИА Новости, 26.07.2021
В Новосибирске задержали сторонника террористической организации
В Новосибирске перекрыли канал финансирования организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T08:27
2021-07-26T08:27
2021-07-26T09:16
россия
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581705210_0:91:1119:720_1920x0_80_0_0_c03071017fe1d40f8bdb9f01d913d8f4.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. В Новосибирске перекрыли канал финансирования организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из республик ближнего зарубежья, который передал боевикам более 2,4 миллиона рублей."Следствием установлено, что иностранец собирал на свою банковскую карту денежные средства на "джихад", после чего переводил их за рубеж лицам, находящимся в розыске", — говорится в релизе ведомства.Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма. Предыдущее задержание сторонников этой организации состоялось в мае под Калининградом.В прошлом году Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тысячи человек, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 миллионов рублей, всего — 184 канала финансирования.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20210430/fsb-1730625108.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581705210_159:0:1119:720_1920x0_80_0_0_71531656f38343065c2ed92ecf8cb64d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новосибирск, новосибирская область, происшествия
08:27 26.07.2021 (обновлено: 09:16 26.07.2021)
В Новосибирске задержали сторонника террористической организации
В Новосибирске сотрудники УФСБ задержали сторонника террористической организации