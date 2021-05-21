https://ria.ru/20210521/zaderzhanie-1733374516.html

Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации

Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации - РИА Новости, 21.05.2021

Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двух иностранцев, которые являются сторонниками международной террористической организации... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:04

2021-05-21T18:04

2021-05-21T18:42

россия

происшествия

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двух иностранцев, которые являются сторонниками международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, запрещенной в России, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Калининградской области осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - говорится в сообщении.Сотрудники УФСБ установили, что они вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, для их последующей переправки в зоны террористической активности.Обоих мужчин задержали и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. По данным УФСБ, Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210430/fsb-1730625108.html

россия

центральная азия

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область