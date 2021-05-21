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Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации
Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации - РИА Новости, 21.05.2021
Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двух иностранцев, которые являются сторонниками международной террористической организации... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:04
2021-05-21T18:42
россия
происшествия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двух иностранцев, которые являются сторонниками международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, запрещенной в России, сообщила пресс-служба ведомства."УФСБ России по Калининградской области осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - говорится в сообщении.Сотрудники УФСБ установили, что они вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, для их последующей переправки в зоны террористической активности.Обоих мужчин задержали и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. По данным УФСБ, Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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россия
центральная азия
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россия, происшествия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область

Под Калининградом задержали двух сторонников террористической организации

18:04 21.05.2021 (обновлено: 18:42 21.05.2021)
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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КАЛИНИНГРАД, 21 мая - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали двух иностранцев, которые являются сторонниками международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, запрещенной в России, сообщила пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Калининградской области осуществлено задержание двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, - говорится в сообщении.
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ФСБ задержала основателя крупнейшего в России мусульманского издательства
Сотрудники УФСБ установили, что они вели идеологическую обработку своих соотечественников, проживающих в Калининградской области, для их последующей переправки в зоны террористической активности.
Обоих мужчин задержали и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. По данным УФСБ, Багратионовский районный суд Калининградской области принял решение о выдворении их из России.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
РоссияПроисшествияЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская область
 
 
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