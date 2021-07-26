https://ria.ru/20210726/novak-1743015088.html

Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину

Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 26.07.2021

Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T23:00

2021-07-26T23:00

2021-07-26T23:00

цены на нефть

северный поток — 2

александр новак

сша

украина

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html

сша

украина

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цены на нефть, северный поток — 2, александр новак, сша, украина