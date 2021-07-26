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Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину
Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 26.07.2021
Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T23:00
2021-07-26T23:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html
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цены на нефть, северный поток — 2, александр новак, сша, украина
23:00 26.07.2021
 
Новак не получал запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину

Вице-премьер Новак: Россия не получала запроса из ЕС о встрече по транзиту газа через Украину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что не получал запросов со стороны европейских партнеров организовать встречу по вопросу о продлении транзита российского газа через Украину после 2024 года.
"Ко мне таких запросов не было", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли уже партнеры из Европы с просьбой организовать встречу по продлению транзита газа через украинскую территорию после истечения действующего контракта.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 10:07
"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".
В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
 
Цены на нефтьСеверный поток — 2Александр НовакСШАУкраина
 
 
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