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В Норильске начали строить первый участок коллектора в рамках реновации
В Норильске начали строить первый участок коллектора в рамках реновации - РИА Новости, 26.07.2021
В Норильске начали строить первый участок коллектора в рамках реновации
Специалисты в Норильске приступили к строительству первого участка коллектора в рамках соглашения о комплексных мерах развития заполярного города, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:00
2021-07-26T10:00
россия
жкх
евгений афанасьев
арктика
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты в Норильске приступили к строительству первого участка коллектора в рамках соглашения о комплексных мерах развития заполярного города, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.По ее данным, строительство началось по улице Комсомольской, протяженность первого участка составит 600 метров. Строители возводят резервную схему подачи воды в жилые дома, а затем начнут менять ветхие сети тепло- и водоснабжения на новые."Работы выполняются в рамках действующих соглашений о комплексных мерах социально-экономического развития города Норильска до 2024 года и перспективой до 2035 год. Всего планируют заменить в 2021-2024 годы 12,5 километра сетей на семи объектах на сумму 1,6 миллиарда рублей. В этом году на эти цели будет направлено 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев проинспектировал ход работ на строительной площадке и провел совещание в администрации города по реализации направлений соглашения, касающейся сферы ЖКХ. В завершение визита в общественной приемной губернатора края министр провел личный прием жителей Норильска по вопросам жилищно-коммунальной сферы."Работы на первых объектах уже начаты. Отмечу очень качественный и профессиональный подход администрации города и компании "Норникель" к решению поставленных задач. Уверен, что это позволит в максимально сжатые сроки реализовать весь комплекс запланированных мероприятий", - приводит пресс-служба слова Афанасьева.По ее данным, также в Норильске приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов. В 2021-2024 годы будет выполнена термостабилизация 10 многоквартирных домов на сумму 648,2 миллиона рублей.В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и "Норникелем" подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития города на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, а также о взаимодействии и сотрудничестве в целях подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.
https://ria.ru/20210721/shkola-1742145734.html
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741812162.html
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россия, жкх, евгений афанасьев, арктика, красноярский край, общество
10:00 26.07.2021
 
В Норильске начали строить первый участок коллектора в рамках реновации

В Норильске начали строить первый участок коллектора в рамках соглашения о мерах по развитию города

© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Специалисты в Норильске приступили к строительству первого участка коллектора в рамках соглашения о комплексных мерах развития заполярного города, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, строительство началось по улице Комсомольской, протяженность первого участка составит 600 метров. Строители возводят резервную схему подачи воды в жилые дома, а затем начнут менять ветхие сети тепло- и водоснабжения на новые.
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"Работы выполняются в рамках действующих соглашений о комплексных мерах социально-экономического развития города Норильска до 2024 года и перспективой до 2035 год. Всего планируют заменить в 2021-2024 годы 12,5 километра сетей на семи объектах на сумму 1,6 миллиарда рублей. В этом году на эти цели будет направлено 400 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев проинспектировал ход работ на строительной площадке и провел совещание в администрации города по реализации направлений соглашения, касающейся сферы ЖКХ. В завершение визита в общественной приемной губернатора края министр провел личный прием жителей Норильска по вопросам жилищно-коммунальной сферы.
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"Работы на первых объектах уже начаты. Отмечу очень качественный и профессиональный подход администрации города и компании "Норникель" к решению поставленных задач. Уверен, что это позволит в максимально сжатые сроки реализовать весь комплекс запланированных мероприятий", - приводит пресс-служба слова Афанасьева.
По ее данным, также в Норильске приступили к проектно-изыскательским работам на пяти объектах по термостабилизации грунтов. В 2021-2024 годы будет выполнена термостабилизация 10 многоквартирных домов на сумму 648,2 миллиона рублей.
В феврале 2021 года между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и "Норникелем" подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития города на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, а также о взаимодействии и сотрудничестве в целях подготовки и дальнейшей реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска.
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