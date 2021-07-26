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Число жертв наводнения в Китае выросло до 69 человек
Число жертв наводнения в Китае выросло до 69 человек - РИА Новости, 26.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 69 человек
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 69, в зоне бедствия оказались почти 13 миллионов человек, заявил на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
2021-07-26T12:56
наводнение
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 69, в зоне бедствия оказались почти 13 миллионов человек, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ли Чансюнь.Ранее сообщалось о 63 погибших."По предварительным данным, с 16 июля по 12.00 26 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 12,9 миллиона человек, число жертв достигло 69", - заявил Ли Чансюнь.Он также сообщил, что к настоящему моменту власти экстренно эвакуировали из опасных районов 1,47 миллиона человек, более 157 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи. Пять человек числятся пропавшими без вести.Площадь пострадавших сельхозугодий составила 972,1 тысячи гектаров, разрушены 13,9 тысячи различных построек, сильные повреждения получили 32,2 тысячи построек, незначительные – 109,9 тысячи. Прямой экономический ущерб уже составил 71,52 миллиарда юаней (11,03 миллиарда долларов).В некоторых населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
Число жертв наводнения в Китае выросло до 69 человек
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 69 человек
ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости.
Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань
выросло до 69, в зоне бедствия оказались почти 13 миллионов человек, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ли Чансюнь.
Ранее сообщалось о 63 погибших.
"По предварительным данным, с 16 июля по 12.00 26 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 12,9 миллиона человек, число жертв достигло 69", - заявил Ли Чансюнь.
Он также сообщил, что к настоящему моменту власти экстренно эвакуировали из опасных районов 1,47 миллиона человек, более 157 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи. Пять человек числятся пропавшими без вести.
Площадь пострадавших сельхозугодий составила 972,1 тысячи гектаров, разрушены 13,9 тысячи различных построек, сильные повреждения получили 32,2 тысячи построек, незначительные – 109,9 тысячи. Прямой экономический ущерб уже составил 71,52 миллиарда юаней (11,03 миллиарда долларов).
В некоторых населенных пунктах провинции, особенно в городе Чжэнчжоу
до сих пор не везде восстановлено электроснабжение и водоснабжение, в ряде районов пока также не удается восстановить связь.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая
17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.