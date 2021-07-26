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Министров в Австралии обязали проходить тренинг по ликвидации домогательств
Министров в Австралии обязали проходить тренинг по ликвидации домогательств - РИА Новости, 26.07.2021
Министров в Австралии обязали проходить тренинг по ликвидации домогательств
Министры австралийского правительства должны будут пройти обязательный тренинг по предотвращению сексуальных домогательств, сообщает местный телеканал ABC News... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:27
2021-07-26T14:27
скотт моррисон
австралия
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министры австралийского правительства должны будут пройти обязательный тренинг по предотвращению сексуальных домогательств, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на решение правительства.Отмечается, что для других политиков тренинг не будет обязательным, однако будет рассмотрена идея создания публичного списка лиц, отказывающихся его посещать.Тренинг – одна из рекомендаций, предложенных заместителем секретаря департамента премьер-министра и кабинета министров Стефани Фостер после того, как бывшая сотрудница пресс-службы министра обороны Бриттани Хиггинс обнародовала обвинения о том, что ее изнасиловал коллега в парламенте.Согласно докладу Фостер, обучение необходимо для того, чтобы "предоставить инструменты для создания безопасных и уважительных условий труда и надлежащего реагирования на случаи неприемлемого поведения".Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились своих постов в ходе перестановок в правительстве, начатых в рамках попыток премьер-министра Скотта Моррисона ограничить политический ущерб, нанесенный серией скандалов с изнасилованиями.После истории с Хиггинс Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте". Инцидент произошел в марте 2019 года в парламентском кабинете Рейнольдс. Согласно заявлению потерпевшей, ее изнасиловал коллега.
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скотт моррисон, австралия, в мире
14:27 26.07.2021
 
Министров в Австралии обязали проходить тренинг по ликвидации домогательств

ABC News: министры в Австралии будут обязаны пройти тренинг по предотвращению домогательств

© AFP 2021 / Peter ParksШтормовые облака над Сиднейской бухтой Сидней-Харбор. 16 декабря 2015
Штормовые облака над Сиднейской бухтой Сидней-Харбор. 16 декабря 2015 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AFP 2021 / Peter Parks
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министры австралийского правительства должны будут пройти обязательный тренинг по предотвращению сексуальных домогательств, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на решение правительства.
Отмечается, что для других политиков тренинг не будет обязательным, однако будет рассмотрена идея создания публичного списка лиц, отказывающихся его посещать.
Тренинг – одна из рекомендаций, предложенных заместителем секретаря департамента премьер-министра и кабинета министров Стефани Фостер после того, как бывшая сотрудница пресс-службы министра обороны Бриттани Хиггинс обнародовала обвинения о том, что ее изнасиловал коллега в парламенте.
Согласно докладу Фостер, обучение необходимо для того, чтобы "предоставить инструменты для создания безопасных и уважительных условий труда и надлежащего реагирования на случаи неприемлемого поведения".
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Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнольдс лишились своих постов в ходе перестановок в правительстве, начатых в рамках попыток премьер-министра Скотта Моррисона ограничить политический ущерб, нанесенный серией скандалов с изнасилованиями.
После истории с Хиггинс Моррисон инициировал расследование и пообещал "изменить культуру отношения к женщинам в парламенте". Инцидент произошел в марте 2019 года в парламентском кабинете Рейнольдс. Согласно заявлению потерпевшей, ее изнасиловал коллега.
 
Скотт МоррисонАвстралияВ мире
 
 
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