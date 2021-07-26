https://ria.ru/20210726/nalogi-1742943848.html

Бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов

Бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов - РИА Новости, 26.07.2021

Бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:37

2021-07-26T15:37

2021-07-26T15:46

задержание анатолия быкова

россия

красноярск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 60 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ."Анатолию Быкову, с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств, предъявлено обвинение в совершении преступления... "уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Отмечается, что по условиям документов данные компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске, аффилированным бизнесмену.Как добавили в СК, с января 2017 по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Быковым на сумму более 467 миллионов рублей. С полученных доходов обвиняемым не был уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 60 миллионов руб.Подчеркивается, что свою причастность к совершенному преступлению Быков обвиняемый отрицает."В ближайшее время органами предварительного следствия планируется уведомить представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитника об окончании предварительного расследования, а также предоставить указанным лицам материалы уголовного дела для ознакомления", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210722/bykov-1742359042.html

https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html

россия

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задержание анатолия быкова, россия, красноярск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)