https://ria.ru/20210726/nalog-1742953209.html

Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС

Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС

Климатические проекты потенциально могут помочь российским экспортерам уменьшить платежи по углеродному налогу Евросоюза, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:16

2021-07-26T16:16

2021-07-26T16:16

россия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Климатические проекты потенциально могут помочь российским экспортерам уменьшить платежи по углеродному налогу Евросоюза, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова.Углеродный налог ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений как минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.Как отмечает Поминова, проект ЕС по трансграничному углеродному регулированию (ТУР), представленный 14 июля, оставил ряд открытых вопросов, в том числе о зачетах платы за выбросы парниковых газов в других странах.По ее словам, в то же время допускается, что поставщики из других стран смогут заявлять к учету выплаты по выбросам парниковых газов, которые они уже совершили, например, в рамках своих национальных систем торговли квотами или углеродных налогов. "Пока ЕС не представит дополнительных разъяснений по зачетам, возможности по сокращению выплат оценить сложно, но следует принять во внимание, что речь потенциально идет не о снижении, а о перераспределении поступлений от ТУР", - продолжила Поминова.Она добавила, что основная возможность снижения выплат для зарубежных компаний, ввозящих продукцию в ЕС, состоит в сокращении углеродного следа. "Чем меньше выбросов парниковых газов повлекло производство продукции, тем меньше будет европейский сбор. Здесь как раз возникает сюжет о климатических проектах, которые компании могут реализовывать для сокращения углеродного следа продукции, но как они будут учитываться ЕС – также пока вопрос открытый", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20210726/chubays-1742941743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, экономика