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Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС
Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС
Климатические проекты потенциально могут помочь российским экспортерам уменьшить платежи по углеродному налогу Евросоюза, поделилась мнением с РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:16
2021-07-26T16:16
россия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Климатические проекты потенциально могут помочь российским экспортерам уменьшить платежи по углеродному налогу Евросоюза, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова.Углеродный налог ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений как минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.Как отмечает Поминова, проект ЕС по трансграничному углеродному регулированию (ТУР), представленный 14 июля, оставил ряд открытых вопросов, в том числе о зачетах платы за выбросы парниковых газов в других странах.По ее словам, в то же время допускается, что поставщики из других стран смогут заявлять к учету выплаты по выбросам парниковых газов, которые они уже совершили, например, в рамках своих национальных систем торговли квотами или углеродных налогов. "Пока ЕС не представит дополнительных разъяснений по зачетам, возможности по сокращению выплат оценить сложно, но следует принять во внимание, что речь потенциально идет не о снижении, а о перераспределении поступлений от ТУР", - продолжила Поминова.Она добавила, что основная возможность снижения выплат для зарубежных компаний, ввозящих продукцию в ЕС, состоит в сокращении углеродного следа. "Чем меньше выбросов парниковых газов повлекло производство продукции, тем меньше будет европейский сбор. Здесь как раз возникает сюжет о климатических проектах, которые компании могут реализовывать для сокращения углеродного следа продукции, но как они будут учитываться ЕС – также пока вопрос открытый", - заключила эксперт.
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россия, евросоюз, экономика
16:16 26.07.2021
 
Эксперт рассказала, как России снизить платежи по углеродному налогу ЕС

Эксперт Поминова: климатические проекты помогут экспортерам снизить платежи по углеродному налогу ЕС

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкПродукция Саянского алюминиевого завода
Продукция Саянского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Климатические проекты потенциально могут помочь российским экспортерам уменьшить платежи по углеродному налогу Евросоюза, поделилась мнением с РИА Новости руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова.
Углеродный налог ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений как минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%, следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.
Как отмечает Поминова, проект ЕС по трансграничному углеродному регулированию (ТУР), представленный 14 июля, оставил ряд открытых вопросов, в том числе о зачетах платы за выбросы парниковых газов в других странах.
"Идея ТУР ЕС состоит в том, чтобы зарубежные поставщики продукции, попадающей под регулирование, выплачивали сбор (покупали углеродные сертификаты), соответствующий цене на углерод, которую они заплатили бы, производя эту продукцию в ЕС. Так как сбор будет увязан с ценой на выбросы парниковых газов в европейской системе торговли квотами, то производителей из стран, которые участвуют в этой системе (например, Норвегия) или стран, система которых объединена с европейской (например, Швейцария), ТУР не затронет", - указывает эксперт.
По ее словам, в то же время допускается, что поставщики из других стран смогут заявлять к учету выплаты по выбросам парниковых газов, которые они уже совершили, например, в рамках своих национальных систем торговли квотами или углеродных налогов. "Пока ЕС не представит дополнительных разъяснений по зачетам, возможности по сокращению выплат оценить сложно, но следует принять во внимание, что речь потенциально идет не о снижении, а о перераспределении поступлений от ТУР", - продолжила Поминова.
Она добавила, что основная возможность снижения выплат для зарубежных компаний, ввозящих продукцию в ЕС, состоит в сокращении углеродного следа. "Чем меньше выбросов парниковых газов повлекло производство продукции, тем меньше будет европейский сбор. Здесь как раз возникает сюжет о климатических проектах, которые компании могут реализовывать для сокращения углеродного следа продукции, но как они будут учитываться ЕС – также пока вопрос открытый", - заключила эксперт.
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