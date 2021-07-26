РБК: углеродный налог ЕС обойдется России в 1,1 миллиарда евро
РБК: Россия заплатит Евросоюзу 1,1 миллиарда евро в год углеродного налога
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
Как сообщает издание, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн.
"Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - пишет РБК.
Как ранее сообщали в Минэкономразвития, меры Евросоюза затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год.
Оценка налога
Запуск предложенного Еврокомиссией проекта углеродного регулирования существенно изменит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, заявил ранее министр экономического развития России Максим Решетников.
Как отметил министр, введение механизма приведет к повышению стоимости сырья, что, в свою очередь, повлияет на стоимость готовой европейской продукции как на внутреннем рынке сообщества, так и за его пределами.
Углеродный налог
Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который разрабатывался больше года. Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.
Еврокомиссия предлагает постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых требует высоких выбросов CO2. Среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором - цемент, удобрения, сталь.