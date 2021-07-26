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РБК: углеродный налог ЕС обойдется России в 1,1 миллиарда евро
РБК: углеродный налог ЕС обойдется России в 1,1 миллиарда евро - РИА Новости, 26.07.2021
РБК: углеродный налог ЕС обойдется России в 1,1 миллиарда евро
Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:01
2021-07-26T06:01
россия
максим решетников
еврокомиссия
евросоюз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
германия
сша
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.Как сообщает издание, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн."Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - пишет РБК.Как ранее сообщали в Минэкономразвития, меры Евросоюза затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год.Оценка налогаЗапуск предложенного Еврокомиссией проекта углеродного регулирования существенно изменит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, заявил ранее министр экономического развития России Максим Решетников.По словам министра, инициатива ЕК несет риски сотрудничеству России и Германии. "Мы уже наблюдали, какой эффект на мировую торговую систему произвело введение США пошлин на сталь и алюминий", — пояснил глава Минэкономразвития.Как отметил министр, введение механизма приведет к повышению стоимости сырья, что, в свою очередь, повлияет на стоимость готовой европейской продукции как на внутреннем рынке сообщества, так и за его пределами.Углеродный налогЕврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который разрабатывался больше года. Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.Еврокомиссия предлагает постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых требует высоких выбросов CO2. Среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором - цемент, удобрения, сталь.
https://ria.ru/20210714/minekonomrazvitiya-1741286696.html
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россия, максим решетников, еврокомиссия, евросоюз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), германия, сша, экономика
06:01 26.07.2021
 
РБК: углеродный налог ЕС обойдется России в 1,1 миллиарда евро

РБК: Россия заплатит Евросоюзу 1,1 миллиарда евро в год углеродного налога

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трансграничное углеродное регулирование Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год при взимании налога в полной мере, об этом свидетельствуют расчеты РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
Как сообщает издание, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн.
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"Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - пишет РБК.
Как ранее сообщали в Минэкономразвития, меры Евросоюза затронут поставки из России железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 миллиарда долларов в год.

Оценка налога

Запуск предложенного Еврокомиссией проекта углеродного регулирования существенно изменит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами ЕС, в некоторых случаях и вовсе может остановить ее, заявил ранее министр экономического развития России Максим Решетников.
По словам министра, инициатива ЕК несет риски сотрудничеству России и Германии. "Мы уже наблюдали, какой эффект на мировую торговую систему произвело введение США пошлин на сталь и алюминий", — пояснил глава Минэкономразвития.
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Как отметил министр, введение механизма приведет к повышению стоимости сырья, что, в свою очередь, повлияет на стоимость готовой европейской продукции как на внутреннем рынке сообщества, так и за его пределами.

Углеродный налог

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который разрабатывался больше года. Цель вводимого Евросоюзом углеродного налога — "уравнять" продукцию, произведенную в ЕС, где выбросы CO2 на производстве минимизируются, и импортируемую из третьих стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения. Ранее планировалось, что такой налог начнет действовать не позднее 1 ноября.
Еврокомиссия предлагает постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых требует высоких выбросов CO2. Среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором - цемент, удобрения, сталь.
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