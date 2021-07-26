https://ria.ru/20210726/nalog-1742846839.html

РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога

РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога - РИА Новости, 26.07.2021

РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога

Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T04:38

2021-07-26T04:38

2021-07-26T04:38

россия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере взиматься трансграничный налог, сообщает в понедельник газета "РБК"."Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 миллиарда евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля", - приводятся расчеты "РБК" по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.Как отмечает издание со ссылкой на внешнеторговую базу данных Евростата, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн (в 2019 году - 18,4 миллиона тонн)."Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - подчеркивается в сообщении.Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.

https://ria.ru/20210716/tranzit-1741467275.html

https://ria.ru/20210714/minekonomrazvitiya-1741286696.html

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россия, евросоюз, экономика