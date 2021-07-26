Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/nalog-1742846839.html
РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога
РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога - РИА Новости, 26.07.2021
РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога
Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T04:38
2021-07-26T04:38
россия
евросоюз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c65fdae4807cc89cef5d8c3d1ace5bc1.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере взиматься трансграничный налог, сообщает в понедельник газета "РБК"."Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 миллиарда евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля", - приводятся расчеты "РБК" по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.Как отмечает издание со ссылкой на внешнеторговую базу данных Евростата, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн (в 2019 году - 18,4 миллиона тонн)."Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - подчеркивается в сообщении.Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.
https://ria.ru/20210716/tranzit-1741467275.html
https://ria.ru/20210714/minekonomrazvitiya-1741286696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ba3dbc307fa35c4f4967a067ee2a3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, экономика
04:38 26.07.2021
 
РБК: Россия будет платить ЕС более миллиарда евро в год углеродного налога

РБК: Россия будет платить Евросоюзу более миллиарда евро в год углеродного налога

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений углеродный налог ЕС может обойтись минимум в 1,1 миллиарда евро в год, когда начнет в полной мере взиматься трансграничный налог, сообщает в понедельник газета "РБК".
"Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 миллиарда евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля", - приводятся расчеты "РБК" по методике, подтвержденной в Минэкономразвития.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 01:44
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
Как отмечает издание со ссылкой на внешнеторговую базу данных Евростата, исходя из объемов импорта 2020 года налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 миллиардов евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении - 16,3 миллиона тонн (в 2019 году - 18,4 миллиона тонн).
"Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — 1,1 миллиарда евро от 7 миллиардов евро. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России — 655 миллионов евро, азотных удобрений — 398 миллионов евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов", - подчеркивается в сообщении.
Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год. По данным Минэкономразвития России, он охватит поставки железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.
Погрузка готового цемента - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 19:01
В МЭР оценили последствия ввода углеродного налога в ЕС для России
 
РоссияЕвросоюзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:24Цена биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов
07:20Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
07:17Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
Лента новостейМолния