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В Польше задержали водителя, пытавшегося сбить пешеходов на пляже

В Польше задержали водителя, пытавшегося сбить пешеходов на пляже - РИА Новости, 26.07.2021

В Польше задержали водителя, пытавшегося сбить пешеходов на пляже

Водителя, пытавшегося наехать на пешеходов, задержали на пляже в Радымне Подкарпатского воеводства Польши, сообщила журналистам представитель полиции Анна... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:56

2021-07-26T10:56

2021-07-26T11:06

польша

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ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Водителя, пытавшегося наехать на пешеходов, задержали на пляже в Радымне Подкарпатского воеводства Польши, сообщила журналистам представитель полиции Анна Длугош.Представитель полиции пояснила, что задержанный водитель - 26-летний местный житель. Сегодня его доставят в прокуратуру, где ему предъявят обвинения.По данным полиции, на момент задержания мужчина был трезв, но будет проведена токсикологическая экспертиза, чтобы определить, не был ли он под воздействием наркотических средств.Полиция уже установила часть свидетелей происшествия и ищет других очевидцев.Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал.По данным радиостанции RMF FM, в ходе происшествия "один из водителей попытался сбить людей, стоявших на паркинге стоянке у пляжа, направляя на них свой автомобиль".

https://ria.ru/20201201/avtonaezdy-1587226825.html

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польша, в мире