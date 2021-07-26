https://ria.ru/20210726/museum-1742953614.html

Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея

Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея - РИА Новости, 26.07.2021

Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея

В Еврейском музее и центре толерантности сменился исполнительный директор, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:49

2021-07-26T18:49

2021-07-26T19:49

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности сменился исполнительный директор, сообщает пресс-служба. Им стала искусствовед и основатель международной галереи "Эритаж" Кристина Краснянская. За годы работы она организовала и была куратором порядка 50 художественных проектов и выставок в России и других странах, в том числе в сотрудничестве с такими музеями, как ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея и многими другими.В 2017 Краснянская возглавила попечительский совет MOMus — Музея искусства модернизма — коллекции Костаки в Салониках и создала программу его стратегического развития "Рестарт". Краснянская отметила, что рада присоединиться к команде Еврейского музея и центра толерантности. "Безусловно, для меня это испытание — стать директором музея, тем более такого как Еврейский музей. — призналась Кристина Краснянская в интервью РИА Новости. — В ближайших планах через сотрудничество с западными музейными институциями развивать три направления — это еврейская история и культура, авангард и современное искусство. Мне бы хотелось, чтобы выставки современных ведущих художники международной арт-сцены с еврейскими корнями, с еврейским бэкграундом, которые на сегодня являются мировыми звездами, были представлены в Еврейском музее"."На мой взгляд, это очень яркий и современный музей, обладающий передовыми технологиями в области мультимедиа и ведущий активную и важную образовательную, научно-исследовательскую и выставочную деятельность", — говорит Кристина Краснянская. "В музее будет также выработана новая стратегия развития внешних связей и коммуникаций с ведущими мировыми музейными институциями. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем музей еще более интересной и востребованной площадкой для его посетителей", — признается Краснянская.

https://ria.ru/20210527/vystavka-1734207871.html

https://ria.ru/20210307/muzey-1599970443.html

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музеи, салоники, новости культуры, российский еврейский музей толерантности