Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/museum-1742953614.html
Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея
Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея - РИА Новости, 26.07.2021
Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея
В Еврейском музее и центре толерантности сменился исполнительный директор, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:49
2021-07-26T19:49
музеи
салоники
культура
новости культуры
российский еврейский музей толерантности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742952786_0:284:1500:1128_1920x0_80_0_0_ffc94c7c415935cc6e5832efcbda808a.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности сменился исполнительный директор, сообщает пресс-служба. Им стала искусствовед и основатель международной галереи "Эритаж" Кристина Краснянская. За годы работы она организовала и была куратором порядка 50 художественных проектов и выставок в России и других странах, в том числе в сотрудничестве с такими музеями, как ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея и многими другими.В 2017 Краснянская возглавила попечительский совет MOMus — Музея искусства модернизма — коллекции Костаки в Салониках и создала программу его стратегического развития "Рестарт". Краснянская отметила, что рада присоединиться к команде Еврейского музея и центра толерантности. "Безусловно, для меня это испытание — стать директором музея, тем более такого как Еврейский музей. — призналась Кристина Краснянская в интервью РИА Новости. — В ближайших планах через сотрудничество с западными музейными институциями развивать три направления — это еврейская история и культура, авангард и современное искусство. Мне бы хотелось, чтобы выставки современных ведущих художники международной арт-сцены с еврейскими корнями, с еврейским бэкграундом, которые на сегодня являются мировыми звездами, были представлены в Еврейском музее"."На мой взгляд, это очень яркий и современный музей, обладающий передовыми технологиями в области мультимедиа и ведущий активную и важную образовательную, научно-исследовательскую и выставочную деятельность", — говорит Кристина Краснянская. "В музее будет также выработана новая стратегия развития внешних связей и коммуникаций с ведущими мировыми музейными институциями. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем музей еще более интересной и востребованной площадкой для его посетителей", — признается Краснянская.
https://ria.ru/20210527/vystavka-1734207871.html
https://ria.ru/20210307/muzey-1599970443.html
салоники
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742952786_0:104:1500:1229_1920x0_80_0_0_cac21db025cdfb832482b608e1780794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музеи, салоники, новости культуры, российский еврейский музей толерантности
18:49 26.07.2021 (обновлено: 19:49 26.07.2021)
 

Кристину Краснянскую назначили исполнительным директором Еврейского музея

© Фото : Еврейский музей и центр толерантностиИсполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская
Исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Еврейский музей и центр толерантности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности сменился исполнительный директор, сообщает пресс-служба.
Им стала искусствовед и основатель международной галереи "Эритаж" Кристина Краснянская. За годы работы она организовала и была куратором порядка 50 художественных проектов и выставок в России и других странах, в том числе в сотрудничестве с такими музеями, как ГМИИ имени Пушкина, Третьяковская галерея и многими другими.
В 2017 Краснянская возглавила попечительский совет MOMus — Музея искусства модернизма — коллекции Костаки в Салониках и создала программу его стратегического развития "Рестарт".
"Понимание Кристины Краснянской о том, каким должен быть музей сегодня, как быть актуальным, отвечать запросам широкой аудитории и при этом сохранять высокую просветительскую и образовательную миссию культурной институции совпадает с нашим и позволяет быть уверенными в успешности нашего сотрудничества. И мы, конечно же, ожидаем новые перспективные пути развития Еврейского музея, благодаря профессиональному опыту и незаурядному таланту Кристины", — комментирует генеральный директор музея Александр Борода.
Краснянская отметила, что рада присоединиться к команде Еврейского музея и центра толерантности.
"Безусловно, для меня это испытание — стать директором музея, тем более такого как Еврейский музей. — призналась Кристина Краснянская в интервью РИА Новости. — В ближайших планах через сотрудничество с западными музейными институциями развивать три направления — это еврейская история и культура, авангард и современное искусство. Мне бы хотелось, чтобы выставки современных ведущих художники международной арт-сцены с еврейскими корнями, с еврейским бэкграундом, которые на сегодня являются мировыми звездами, были представлены в Еврейском музее".
"На мой взгляд, это очень яркий и современный музей, обладающий передовыми технологиями в области мультимедиа и ведущий активную и важную образовательную, научно-исследовательскую и выставочную деятельность", — говорит Кристина Краснянская.
Посетитель фотографирует картину Мартироса Сарьяна Восточный мотив ( начало 1919-х г.), представленную на пресс-показе выставки Маленькое искусство в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 07:15Культура
В Еврейском музее открылась выставка маленьких работ больших художников
"В музее будет также выработана новая стратегия развития внешних связей и коммуникаций с ведущими мировыми музейными институциями. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем музей еще более интересной и востребованной площадкой для его посетителей", — признается Краснянская.
На выставке-инсталляции Шейнцис. Эссе в четырех картинах в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 08:00Культура
Спилберг советской сцены. Выставка о художнике "Ленкома"
 
КультураМузеиСалоникиНовости культурыРоссийский еврейский музей толерантности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38В Гидрометцентре спрогнозировали опасную погоду в ряде регионов
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Лента новостейМолния