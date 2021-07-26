https://ria.ru/20210726/murmansk-1742955894.html

Историческую территорию в центре Мурманска облагородят в рамках нацпроекта

Историческую территорию в центре Мурманска облагородят в рамках нацпроекта - РИА Новости, 26.07.2021

Историческую территорию в центре Мурманска облагородят в рамках нацпроекта

Ремонтные и благоустроительные работы ведутся на исторической территории в центре Мурманска у памятника Ленину и должны завершиться к концу лета, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:27

2021-07-26T16:27

2021-07-26T16:46

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евгений никора

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МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Ремонтные и благоустроительные работы ведутся на исторической территории в центре Мурманска у памятника Ленину и должны завершиться к концу лета, сообщили в мэрии.В Мурманске продолжается реализация национального проекта "Жилье и городская среда". Глава администрации города Евгений Никора совместно с заместителем председателя Совета депутатов Мурманска Михаилом Белошеевым в понедельник проверили ход ремонтных работ во дворе по проспекту Ленина, 61.Подрядчик уже выполнил подготовительные и демонтажные работы, фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборку бортового камня."Ремонт идет по графику. Реконструкцию этого двора можно считать частью комплексного ремонта, так как он находится рядом со сквером, который располагается у памятника В.И. Ленину. В сквере также идет благоустройство территории. Поэтому в августе после завершения работ мы получим отремонтированный двор и обновленную общественную территорию", – отметил Никора."Дворовая территория дома 61 по проспекту Ленина является историческим местом. Сейчас подрядчик занимается ремонтом проезжей части, пешеходных дорожек и автостоянок. Итоги будем подводить после завершения работ", - отметил Белошеев.

https://ria.ru/20210724/tsentr-1742705750.html

https://ria.ru/20210724/arktika-1742703775.html

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евгений никора, мурманск, мурманская область, общество