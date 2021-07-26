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В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись
В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись - РИА Новости, 26.07.2021
В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись
Неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, позднее злоумышленников задержали на северо-западе, сообщили... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:23
2021-07-26T18:23
гумвд
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москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, позднее злоумышленников задержали на северо-западе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, на Мытной улице в Москве неизвестные граждане, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, забрали у него автомобиль-иномарку и скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории северо-запада, на Маршала Жукова, автомобиль был задержан", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, угнанный автомобиль - Infiniti QX-80.
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Новости
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гумвд, авто, москва, происшествия
18:23 26.07.2021
 
В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись

Неизвестные отобрали у водителя автомобиль в центре Москвы и скрылись

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, позднее злоумышленников задержали на северо-западе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"По предварительным данным, на Мытной улице в Москве неизвестные граждане, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, забрали у него автомобиль-иномарку и скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории северо-запада, на Маршала Жукова, автомобиль был задержан", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 15:09
В Москве двое мальчиков сбежали из детского сада
Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, угнанный автомобиль - Infiniti QX-80.
 
ГУМВДАвтоМоскваПроисшествия
 
 
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