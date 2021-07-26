https://ria.ru/20210726/moskva-1742983325.html

В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись

В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись - РИА Новости, 26.07.2021

В центре Москвы неизвестные отобрали у водителя автомобиль и скрылись

Неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, позднее злоумышленников задержали на северо-западе, сообщили... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:23

2021-07-26T18:23

2021-07-26T18:23

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, позднее злоумышленников задержали на северо-западе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."По предварительным данным, на Мытной улице в Москве неизвестные граждане, угрожая гражданину предметом, похожим на пистолет, забрали у него автомобиль-иномарку и скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории северо-запада, на Маршала Жукова, автомобиль был задержан", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство.Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, угнанный автомобиль - Infiniti QX-80.

https://ria.ru/20210726/moskva-1742936898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, авто, москва, происшествия