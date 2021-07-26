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В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына
В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына
Мужчину с наркотическими веществами задержали в Москве, в машине с ним находился несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:50
2021-07-26T10:50
2021-07-26T11:04
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москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчину с наркотическими веществами задержали в Москве, в машине с ним находился несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по информации источника агентства, ребенок – его сын.Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, маленький ребенок, находившийся в машине, является сыном задержанного, у мужчины нашли 105 свертков – предположительно, с мефедроном - весом 1,09 грамма каждый.
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россия, гумвд, москва, происшествия
10:50 26.07.2021 (обновлено: 11:04 26.07.2021)
В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына
В Москве мужчину задержали с наркотическими веществами, в машине с ним находился маленький ребенок