https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html

В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына

В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына - РИА Новости, 26.07.2021

В Москве поймали наркокурьера, бравшего с собой "на работу" маленького сына

Мужчину с наркотическими веществами задержали в Москве, в машине с ним находился несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:50

2021-07-26T10:50

2021-07-26T11:04

россия

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчину с наркотическими веществами задержали в Москве, в машине с ним находился несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по информации источника агентства, ребенок – его сын.Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере).По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, маленький ребенок, находившийся в машине, является сыном задержанного, у мужчины нашли 105 свертков – предположительно, с мефедроном - весом 1,09 грамма каждый.

https://ria.ru/20201213/narkotiki-1589003482.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, москва, происшествия