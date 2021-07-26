https://ria.ru/20210726/moshennichestvo-1742850705.html

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети

Пандемия коронавируса вызвала всплеск афер, связанных со спросом на востребованные товары, однако мошенники продолжают использовать и "классические" схемы,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:10

2021-07-26T06:10

2021-07-26T06:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса вызвала всплеск афер, связанных со спросом на востребованные товары, однако мошенники продолжают использовать и "классические" схемы, рассказал РИА Новости директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев.Еще одним видом мошенничества является рассылка писем с сообщением о выигрыше крупной суммы в лотерее: для получения приза жертве предлагают заплатить покрывающий налоги сбор или стоимость доставки. После получения суммы денег, мошенники исчезают. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, Пономарев советует проверять в поисковых системах, проводится ли в данный момент указанная лотерея или розыгрыш.Кроме того, злоумышленники рассылают в мессенджере и почте предложения о прибыльном вложении - в этом случае жертва либо просто потеряет деньги, не получив процент, либо средства будут украдены через специально созданный сайт, похожий на известную торговую площадку. Для предотвращения потери средств, эксперт советует требовать личной встречи с финансовым менеджером и предоставление оригиналов документов.Наконец, существует схема пересылки платежей - жертве приходит сообщение об ошибочном пополнении счета и просьба перевести средства другому человеку, а также налоговое мошенничество: предприниматели получают сообщения якобы от госслужб с предложением оформить выплату налогов через удобную электронную форму и делятся своими личными данными с злоумышленниками. В обоих случаях эксперт рекомендует предварительно уточнять информацию в банке или налоговом органе.

https://ria.ru/20210723/moshennichestvo-1742542712.html

https://ria.ru/20210726/moshenniki-1742849126.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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