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Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов
Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов - РИА Новости, 26.07.2021
Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов
Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена, сообщает испанское... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:55
2021-07-26T19:56
еврокомиссия
nestle s.a.
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена, сообщает испанское неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri. В уведомлении компании говорится, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.Ни Nestle, ни Froneri не публикуют полного списка затронутых загрязнением продуктов. Представители FACUA получили список отзываемого мороженого от сотрудников испанских торговых сетей. По данным активистов, отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие. Соответствующий перечень размещен на сайте общества.FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество. С аналогичным призывом общество обратилось к испанскому агентству по безопасности пищевых продуктов (AESAN).
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еврокомиссия, nestle s.a., экономика
19:55 26.07.2021 (обновлено: 19:56 26.07.2021)
 
Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов

Испанская НПО: Nestle отзовет из продажи почти 50 видов мороженого из-за канцерогенов

© AP Photo / KEYSTONE/Laurent GillieronЛоготип компании Nestle
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / KEYSTONE/Laurent Gillieron
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestle SA отзывает из продажи более 45 видов мороженого из-за возможного загрязнения канцерогенной окисью этилена, сообщает испанское неправительственная организация защиты прав потребителей FACUA.
Об отзыве из продажи ряда позиций в связи с новыми директивами Еврокомиссии сообщил крупнейший мировой производитель мороженого Froneri. В уведомлении компании говорится, что речь идет о незначительном объеме загрязненных компонентов, который практически не представляет угрозы для потребителей.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Ни Nestle, ни Froneri не публикуют полного списка затронутых загрязнением продуктов. Представители FACUA получили список отзываемого мороженого от сотрудников испанских торговых сетей. По данным активистов, отзыв затрагивает мороженое 46 марок Nestle, производимых на предприятиях Froneri, в том числе Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa и другие. Соответствующий перечень размещен на сайте общества.
FACUA предупреждает, что список ограничен данными трех торговых сетей и призывает Nestle и Froneri опубликовать полную информацию по мороженому, загрязненному окисью этилена, которую регулирующие органы рассматривают как канцерогенное вещество. С аналогичным призывом общество обратилось к испанскому агентству по безопасности пищевых продуктов (AESAN).
 
ЕврокомиссияNestle S.A.Экономика
 
 
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