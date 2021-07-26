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Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты
Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты - РИА Новости, 26.07.2021
Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты
Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:09
2021-07-26T17:11
тихий океан
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
новая зеландия
веллингтон (город)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Произведено включение двигателя корабля "Прогресс МС-16" на сход с орбиты", - сказали в госкорпорации.Перед этим транспортный корабль отстыковал модуль от МКС, чтобы освободить стыковочный узел для летящего к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля."Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции, чтобы затопить в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Планируется, что в 17.42 мск корабль в связке с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана - на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".
https://ria.ru/20210724/kosmos-1742656774.html
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тихий океан
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тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, новая зеландия, веллингтон (город)
17:09 26.07.2021 (обновлено: 17:11 26.07.2021)
 
Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты

Российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе МКС, начали сводить с орбиты

© РоскосмосМодуль "Пирс" после отстыковки от МКС. Кадр трансляции
Модуль Пирс после отстыковки от МКС. Кадр трансляции
© Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Произведено включение двигателя корабля "Прогресс МС-16" на сход с орбиты", - сказали в госкорпорации.
Перед этим транспортный корабль отстыковал модуль от МКС, чтобы освободить стыковочный узел для летящего к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля.
"Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции, чтобы затопить в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
24 июля, 09:00
Для модуля "Наука" скорректировали трассу полета к МКС
Планируется, что в 17.42 мск корабль в связке с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана - на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:49Наука
Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС
 
Тихий океанМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНовая ЗеландияВеллингтон (город)
 
 
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