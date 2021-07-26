https://ria.ru/20210726/modul-1742965248.html

Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты

Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты - РИА Новости, 26.07.2021

Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты

Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:09

2021-07-26T17:09

2021-07-26T17:11

тихий океан

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

новая зеландия

веллингтон (город)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"."Произведено включение двигателя корабля "Прогресс МС-16" на сход с орбиты", - сказали в госкорпорации.Перед этим транспортный корабль отстыковал модуль от МКС, чтобы освободить стыковочный узел для летящего к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля."Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции, чтобы затопить в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Планируется, что в 17.42 мск корабль в связке с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана - на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".

https://ria.ru/20210724/kosmos-1742656774.html

https://ria.ru/20210712/polet-1740998542.html

тихий океан

новая зеландия

веллингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, новая зеландия, веллингтон (город)