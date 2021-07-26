17:09 26.07.2021 (обновлено: 17:11 26.07.2021)
Отстыкованный от МКС российский модуль "Пирс" начал падение с орбиты
Российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе МКС, начали сводить с орбиты
© РоскосмосМодуль "Пирс" после отстыковки от МКС. Кадр трансляции
© Роскосмос
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Старый российский модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите в составе Международной космической станции (МКС), начали сводить с орбиты с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Произведено включение двигателя корабля "Прогресс МС-16" на сход с орбиты", - сказали в госкорпорации.
Перед этим транспортный корабль отстыковал модуль от МКС, чтобы освободить стыковочный узел для летящего к станции многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля.
"Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции, чтобы затопить в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".
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Планируется, что в 17.42 мск корабль в связке с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана - на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".
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