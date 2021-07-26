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Россия впервые отстыковала модуль от МКС
Россия впервые отстыковала модуль от МКС - РИА Новости, 26.07.2021
Россия впервые отстыковала модуль от МКС
Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыковали от Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:08
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыковали от Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск.Такую операцию проводят впервые. Это позволило освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука" 29 июля. В 17:01 мск корабль включил двигатель для сведения связки с орбиты. По расчетам баллистиков, в 17:42 мск "Прогресс" с модулем вошел в атмосферу и начал разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции в 17:51 мск упали в южной части Тихого океана — на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Модуль "Пирс" пристыковали к МКС в 2001 году. Его 52 раза использовали для выхода экипажа в открытый космос. К нему также стыковали пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".Россия планирует с 2025 года отказаться от работы своего сегмента МКС и приступить к созданию новой орбитальной служебной станции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html
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международная космическая станция (мкс)
14:08 26.07.2021 (обновлено: 17:55 26.07.2021)
 
Россия впервые отстыковала модуль от МКС

На МКС впервые отстыковали старый модуль

© Фото : Роскосмос / космонавт Олег НовицкийМодуль "Пирс" после отстыковки от МКС
Модуль Пирс после отстыковки от МКС - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : Роскосмос / космонавт Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыковали от Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск.
Такую операцию проводят впервые. Это позволило освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука" 29 июля.
В 17:01 мск корабль включил двигатель для сведения связки с орбиты.
Пуск ракеты-носителя Протон-М с модулем Наука с космодрома Байконур. Кадр трансляции
21 июля, 20:05Сказано в эфире
"Каскад возможностей". Ученый оценил запуск к МКС модуля "Наука"
По расчетам баллистиков, в 17:42 мск "Прогресс" с модулем вошел в атмосферу и начал разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции в 17:51 мск упали в южной части Тихого океана — на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".
Модуль "Пирс" пристыковали к МКС в 2001 году. Его 52 раза использовали для выхода экипажа в открытый космос. К нему также стыковали пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".
Россия планирует с 2025 года отказаться от работы своего сегмента МКС и приступить к созданию новой орбитальной служебной станции.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Международная космическая станция (МКС)
 
 
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