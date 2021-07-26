https://ria.ru/20210726/mks-1742920377.html

Россия впервые отстыковала модуль от МКС

Россия впервые отстыковала модуль от МКС - РИА Новости, 26.07.2021

Россия впервые отстыковала модуль от МКС

Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыковали от Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:08

2021-07-26T14:08

2021-07-26T17:55

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыковали от Международной космической станции, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Грузовой корабль "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13:56 мск.Такую операцию проводят впервые. Это позволило освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема многоцелевого лабораторного модуля "Наука" 29 июля. В 17:01 мск корабль включил двигатель для сведения связки с орбиты. По расчетам баллистиков, в 17:42 мск "Прогресс" с модулем вошел в атмосферу и начал разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции в 17:51 мск упали в южной части Тихого океана — на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона. За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Модуль "Пирс" пристыковали к МКС в 2001 году. Его 52 раза использовали для выхода экипажа в открытый космос. К нему также стыковали пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".Россия планирует с 2025 года отказаться от работы своего сегмента МКС и приступить к созданию новой орбитальной служебной станции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/mks-1742281242.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс)