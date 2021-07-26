https://ria.ru/20210726/mks-1742918764.html

Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС

Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС - РИА Новости, 26.07.2021

Россия отстыковала модуль "Пирс" от МКС

Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:57

2021-07-26T13:57

2021-07-26T14:04

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Старый модуль "Пирс", который 20 лет прослужил на орбите, отстыкован от Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля "Прогресс МС-16" и через несколько часов будет сведен с орбиты, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Эта операция позволила освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Его стыковка планируется на 29 июля.Согласно трансляции, "Прогресс МС-16" вместе с "Пирсом" отчалил от нижнего порта модуля "Звезда" в 13.56 мск."Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции. Ожидается, что в 13.59 мск "Прогресс МС-16" включит двигатели для увода связки с "Пирсом" на безопасное расстояние от станции. В 17.01 мск корабль включит двигатель для сведения связки с орбиты. За схожесть задач "Прогресс МС-16" прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".Планируется, что в 17.42 мск корабль с модулем войдет в атмосферу и начнет разрушаться. Несгоревшие элементы конструкции по расчетам могут упасть в 17.51 мск в южной части Тихого океана - на так называемом "Кладбище космических кораблей", несудоходном районе в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".

https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука