Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
Премьер Мишустин заявил о разработке комплекса мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (Итуруп, Сахалинская область), 26 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения энергоресурсами Южных Курил - как сжиженным газом, так и другими видами энергии.
Общаясь с рыбопромышленниками на Итурупе, Мишустин отметил, что на Сахалине уже есть малотоннажный завод СПГ. "На сегодняшний день предполагается построение, в том числе мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал", - сказал премьер.
Он добавил, что такой же проект есть и для острова Кунашир, куда СПГ начнет поступать по плану через три года.
"СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть", - добавил Мишустин.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для СПГ. "Кроме того, на все Курильские острова разработанной программой модернизации энергетики, решен вопрос, чтобы построить здесь и ветряную энергетику, и в некоторых случаях и солнечную энергетику", - сообщил глава региона, добавив, что регион "до 2025 года планирует выйти на углеродную нейтральность и поэтому вся программа модернизации энергетики нацелена на снижение углеродного следа".
В заключении Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову совместно с губернатором Сахалинской области "отработать именно вопросы инфраструктуры на островах, которую необходимо модернизировать". "Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ - это выход", - заключил Мишустин.