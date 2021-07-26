https://ria.ru/20210726/mishustin-1742854478.html

Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами

Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами - РИА Новости, 26.07.2021

Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами

Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения энергоресурсами Южных... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:07

2021-07-26T07:07

2021-07-26T07:07

россия

итуруп

михаил мишустин

курильские острова

экономика

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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (Итуруп, Сахалинская область), 26 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал, что правительство совместно с властями Сахалинской области разработает комплекс мер для обеспечения энергоресурсами Южных Курил - как сжиженным газом, так и другими видами энергии.Общаясь с рыбопромышленниками на Итурупе, Мишустин отметил, что на Сахалине уже есть малотоннажный завод СПГ. "На сегодняшний день предполагается построение, в том числе мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал", - сказал премьер.Он добавил, что такой же проект есть и для острова Кунашир, куда СПГ начнет поступать по плану через три года."СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть", - добавил Мишустин.Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для СПГ. "Кроме того, на все Курильские острова разработанной программой модернизации энергетики, решен вопрос, чтобы построить здесь и ветряную энергетику, и в некоторых случаях и солнечную энергетику", - сообщил глава региона, добавив, что регион "до 2025 года планирует выйти на углеродную нейтральность и поэтому вся программа модернизации энергетики нацелена на снижение углеродного следа".В заключении Мишустин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову совместно с губернатором Сахалинской области "отработать именно вопросы инфраструктуры на островах, которую необходимо модернизировать". "Эти средства надо закладывать и в федеральный, и в региональный бюджеты. Я надеюсь, что мы решим здесь все вопросы, в том числе по экологии. СПГ - это выход", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742853301.html

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html

россия

итуруп

курильские острова

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россия, итуруп, михаил мишустин, курильские острова, экономика