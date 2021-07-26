https://ria.ru/20210726/mishustin-1742853301.html

Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп

Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021

Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп

Япония "на разных уровнях" обращалась к России с предложением не проводить визит премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, об этом на пресс-конференции в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:51

2021-07-26T06:51

2021-07-26T06:51

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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Япония "на разных уровнях" обращалась к России с предложением не проводить визит премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като."Посещения российскими высокопоставленными лицами четырех северных островов (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикатан и Хабомаи – ред.) не совпадает с позицией нашей страны по вопросу северных территорий, поэтому мы на разных уровнях повторяли предложение к России не проводить визит премьер-министра России Мишустина", - сказал генеральный секретарь правительства.Он также отметил, что Япония намерена заявить протест в связи с визитом.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html

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россия, михаил мишустин, япония, в мире