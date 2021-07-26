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https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html
Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:48
2021-07-26T07:18
итуруп
курильские острова
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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КУРИЛЬСК (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах - по его словам, эти меры беспрецедентны.Глава правительства также заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории."Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию."Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно... для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность", - подчеркнул Мишустин.Премьер-министр отметил, что правительство обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов."Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые... не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя", - заявил Мишустин.По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого началась его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля.
https://ria.ru/20210726/mishustin-1742851236.html
https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html
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"Есть хорошие наработки" – Путин об условиях для экономических партнеров на Курилах
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией.
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итуруп, курильские острова, россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
06:48 26.07.2021 (обновлено: 07:18 26.07.2021)
 
Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

Премьер-министр Мишустин обсуждал с Путиным беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КУРИЛЬСК (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах - по его словам, эти меры беспрецедентны.
"Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, чтобы... инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер - беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться по приезду с Владимиром Владимировичем", - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курил.
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Глава правительства также заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.

"Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию.
"Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно... для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность", - подчеркнул Мишустин.
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Премьер-министр отметил, что правительство обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов.
"Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые... не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя", - заявил Мишустин.

По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.
Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого началась его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля.
 
ИтурупКурильские островаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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