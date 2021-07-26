https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html

Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:48

2021-07-26T06:48

2021-07-26T07:18

итуруп

курильские острова

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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КУРИЛЬСК (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на днях обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах - по его словам, эти меры беспрецедентны.Глава правительства также заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории."Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал Мишустин.Премьер отметил, что специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию."Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно... для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность", - подчеркнул Мишустин.Премьер-министр отметил, что правительство обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов."Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые... не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя", - заявил Мишустин.По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, с которого началась его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит министра продлится до четверга, 29 июля.

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742851236.html

https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html

итуруп

курильские острова

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"Есть хорошие наработки" – Путин об условиях для экономических партнеров на Курилах Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. 2021-07-26T06:48 true PT0M55S

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итуруп, курильские острова, россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика