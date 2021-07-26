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Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021
Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
Япония в ближайшее время заявит протест России в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:18
2021-07-26T07:01
россия
итуруп
михаил мишустин
япония
в мире
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Япония в ближайшее время заявит протест России в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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россия, итуруп, михаил мишустин, япония, в мире
06:18 26.07.2021 (обновлено: 07:01 26.07.2021)
 
Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп

Япония планирует заявить протест России из-за визита премьер-министра Мишустина на Итуруп

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ТОКИО, 26 июл – РИА Новости. Япония в ближайшее время заявит протест России в связи с визитом премьер-министра Мишустина на Итуруп, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям (как в Японии называют четыре южно-курильских острова – ред.) и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время России будет заявлен протест", - сказал Кацунобу Като.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияИтурупМихаил МишустинЯпонияВ мире
 
 
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