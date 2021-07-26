https://ria.ru/20210726/mishustin-1742847900.html

Мишустин прилетел на остров Итуруп

Мишустин прилетел на остров Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин прилетел на остров Итуруп

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начнётся его рабочая поездка на Дальний Восток. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T05:05

2021-07-26T05:05

2021-07-26T07:19

итуруп

дальний восток

михаил мишустин

политика

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КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начнётся его рабочая поездка на Дальний Восток.В программе главы правительства - посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и общение с медперсоналом, а также посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный", который является поселкообразующим для поселка Китовый.Производственная мощность комплекса – 500 тонн готовой продукции в сутки. Там Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.На Курилах ведут добычу и переработку водных биологических ресурсов свыше 40 предприятий, численность сотрудников составляет более 3 тысяч - это 33% работающих в рыбной отрасли Сахалинской области.Рыбохозяйственными предприятиями, зарегистрированными на территории Курильских островов, в прошлом году добыто около 352 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что составило 50% от общего объема по Сахалинской области.

https://rsport.ria.ru/20210722/minsport-1742380226.html

итуруп

дальний восток

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итуруп, дальний восток, михаил мишустин, политика