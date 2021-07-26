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Мишустин прилетел на остров Итуруп
Мишустин прилетел на остров Итуруп - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин прилетел на остров Итуруп
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начнётся его рабочая поездка на Дальний Восток. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T05:05
2021-07-26T07:19
итуруп
дальний восток
михаил мишустин
политика
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КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начнётся его рабочая поездка на Дальний Восток.В программе главы правительства - посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и общение с медперсоналом, а также посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный", который является поселкообразующим для поселка Китовый.Производственная мощность комплекса – 500 тонн готовой продукции в сутки. Там Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.На Курилах ведут добычу и переработку водных биологических ресурсов свыше 40 предприятий, численность сотрудников составляет более 3 тысяч - это 33% работающих в рыбной отрасли Сахалинской области.Рыбохозяйственными предприятиями, зарегистрированными на территории Курильских островов, в прошлом году добыто около 352 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что составило 50% от общего объема по Сахалинской области.
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итуруп, дальний восток, михаил мишустин, политика
05:05 26.07.2021 (обновлено: 07:19 26.07.2021)
 
Мишустин прилетел на остров Итуруп

Премьер-министр Мишустин прибыл с рабочей поездкой на остров Итуруп

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КУРИЛЬСК (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл на южнокурильский остров Итуруп, с которого начнётся его рабочая поездка на Дальний Восток.
В программе главы правительства - посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы и общение с медперсоналом, а также посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный", который является поселкообразующим для поселка Китовый.
Производственная мощность комплекса – 500 тонн готовой продукции в сутки. Там Мишустин побеседует с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.
На Курилах ведут добычу и переработку водных биологических ресурсов свыше 40 предприятий, численность сотрудников составляет более 3 тысяч - это 33% работающих в рыбной отрасли Сахалинской области.
Рыбохозяйственными предприятиями, зарегистрированными на территории Курильских островов, в прошлом году добыто около 352 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что составило 50% от общего объема по Сахалинской области.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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ИтурупДальний ВостокМихаил МишустинПолитика
 
 
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