https://ria.ru/20210726/minenergo-1742993231.html
В Минэнерго оценили ситуацию с топливом из-за аварии на Транссибе
В Минэнерго оценили ситуацию с топливом из-за аварии на Транссибе - РИА Новости, 26.07.2021
В Минэнерго оценили ситуацию с топливом из-за аварии на Транссибе
Проблем с топливом на Дальнем Востоке из-за аварии на участке Транссибирской магистрали не возникло - оно поставляется в приоритетном порядке, при этом в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:07
2021-07-26T19:07
2021-07-26T19:09
павел сорокин
жкх
дальний восток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
забайкальский край
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с топливом на Дальнем Востоке из-за аварии на участке Транссибирской магистрали не возникло - оно поставляется в приоритетном порядке, при этом в регионе имеются достаточные запасы, сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Павел Сорокин."Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, есть там товарные запасы до 10 дней. Во-вторых, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, возникла ли на Дальнем Востоке нехватка топлива из-за аварии на Транссибе.Он подчеркнул, что ситуация с поставками отработана с коллегами из РЖД и полностью находится под контролем.В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов, в Сретенском районе 23 июля рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было остановлено. В воскресенье, 25 июля, РЖД восстановили первую нитку, пустив по ней и пассажирские, и грузовые составы, сейчас продолжают работу над второй ниткой. Компания отмечала, что приоритет в отправке грузов, задержанных в пути из-за перерыва в движении по Транссибу, будет у социально значимых товаров во внутрироссийском сообщении.
https://ria.ru/20210725/poezda-1742825806.html
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павел сорокин, жкх, дальний восток, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд, забайкальский край
19:07 26.07.2021 (обновлено: 19:09 26.07.2021)
В Минэнерго оценили ситуацию с топливом из-за аварии на Транссибе
Минэнерго: нехватки топлива на Дальнем Востоке из-за аварии на Транссибе нет