https://ria.ru/20210726/migranty-1742908800.html
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий - РИА Новости, 26.07.2021
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:06
2021-07-26T13:06
2021-07-26T13:06
россия
ассоциация юристов россии
владимир груздев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_0:338:3041:2048_1920x0_80_0_0_e54e1a440ca2a4d80e7e0ce13fcea952.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Законопроект предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие наша страна, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий", – сказал Груздев.Он отметил, что речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан."Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России."Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.
https://realty.ria.ru/20210706/mintrud-1740141367.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_171:303:2498:2048_1920x0_80_0_0_80e799ba7c8c1c8d22c59c559ea050e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ассоциация юристов россии, владимир груздев, экономика
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
Глава Ассоциации юристов: Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию
мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев
.
"Законопроект предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие наша страна, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий", – сказал Груздев.
Он отметил, что речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.
"Организаторам и мигрантам, участвующим в подготовке подобных мероприятий, не потребуется оформление разрешительных документов. Приглашение на въезд иностранным гражданам будет выдаваться без учета соответствующей квоты. Привлекаться иностранцы смогут в том числе для строительства объектов, необходимых для проведения мероприятий", – пояснил Груздев.
Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан.
"Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России.
"Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.