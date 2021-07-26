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Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий - РИА Новости, 26.07.2021
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:06
2021-07-26T13:06
россия
ассоциация юристов россии
владимир груздев
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Законопроект предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие наша страна, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий", – сказал Груздев.Он отметил, что речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан."Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России."Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.
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россия, ассоциация юристов россии, владимир груздев, экономика
13:06 26.07.2021
 
Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий

Глава Ассоциации юристов: Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса "Восточный" в Москве
Рабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Законопроект предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие наша страна, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий", – сказал Груздев.
Он отметил, что речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.
"Организаторам и мигрантам, участвующим в подготовке подобных мероприятий, не потребуется оформление разрешительных документов. Приглашение на въезд иностранным гражданам будет выдаваться без учета соответствующей квоты. Привлекаться иностранцы смогут в том числе для строительства объектов, необходимых для проведения мероприятий", – пояснил Груздев.
Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан.
"Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России.
"Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.
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РоссияАссоциация юристов РоссииВладимир ГруздевЭкономика
 
 
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