https://ria.ru/20210726/migranty-1742908800.html

Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий

Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий - РИА Новости, 26.07.2021

Россия упростит въезд мигрантов для проведения международных мероприятий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:06

2021-07-26T13:06

2021-07-26T13:06

россия

ассоциация юристов россии

владимир груздев

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_0:338:3041:2048_1920x0_80_0_0_e54e1a440ca2a4d80e7e0ce13fcea952.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об упрощенном ввозе в Россию мигрантов для подготовки и проведения международных мероприятий, в том числе для строительства стадионов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Законопроект предусматривает право организаторов международных событий, в которых принимает участие наша страна, привлекать иностранных граждан для подготовки и проведения данных мероприятий", – сказал Груздев.Он отметил, что речь может идти как о крупных спортивных соревнованиях, так и о различных международных фестивалях и выставках.Он подчеркнул, что ранее для каждого международного мероприятия принимались отдельные законы, устанавливавшие в период их проведения особенности въезда в Россию для иностранных граждан."Теперь предлагается систематизировать подобные правила, что позволит не принимать каждый раз специальные законы под каждое крупное международное событие", – отметил председатель правления АЮР, добавив, что перечни международных мероприятий, попадающих под действие предлагаемого закона, периоды их подготовки и списки объектов строительства будут утверждаться правительством России."Также предусматривается, что в упрощенном порядке принимать и устраивать на работу иностранных граждан смогут компании, работающие по договору с организаторами мероприятий и предоставляющие различные услуги, связанные с гостиничным, транспортным и туристическим сервисом", – резюмировал Груздев.

https://realty.ria.ru/20210706/mintrud-1740141367.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация юристов россии, владимир груздев, экономика