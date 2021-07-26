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В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице
В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 26.07.2021
В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице
Власти Бурятии отменили введенное из-за коронавирусной инфекции обязательное ношение масок на улице, за исключением мест массового скопления людей, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:16
2021-07-26T15:16
2021-07-26T15:18
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здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости. Власти Бурятии отменили введенное из-за коронавирусной инфекции обязательное ношение масок на улице, за исключением мест массового скопления людей, сообщает пресс-служба главы республики."На заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, рассмотрены вопросы по ослаблению антиковидного режима. Так, принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.По данным замглавы республиканского главка Роспотребнадзора Елены Кузьминой, за последнюю неделю продолжалось незначительное снижение заболеваемости, в среднем на 8% во всех возрастных и социальных группах."Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95, свободный коечный фонд составляет 24%, охват тестированием населения - 374,6", - приводит пресс-служба слова Кузьминой.В пресс-службе при этом отмечают, что, несмотря на тенденцию к снижению, общая заболеваемость в республике остается высокой. Поэтому сохраняются требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также требования соблюдать социальную дистанцию и особый дезинфекционный режим в организациях.
РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
15:16 26.07.2021 (обновлено: 15:18 26.07.2021)
В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице
В Бурятии отменили обязательное ношение масок на улице, кроме мест массового скопления людей
КРАСНОЯРСК, 26 июл - РИА Новости.
Власти Бурятии
отменили введенное из-за коронавирусной инфекции
обязательное ношение масок на улице, за исключением мест массового скопления людей, сообщает пресс-служба главы республики.
"На заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, рассмотрены вопросы по ослаблению антиковидного режима. Так, принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.
По данным замглавы республиканского главка Роспотребнадзора
Елены Кузьминой, за последнюю неделю продолжалось незначительное снижение заболеваемости, в среднем на 8% во всех возрастных и социальных группах.
"Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95, свободный коечный фонд составляет 24%, охват тестированием населения - 374,6", - приводит пресс-служба слова Кузьминой.
В пресс-службе при этом отмечают, что, несмотря на тенденцию к снижению, общая заболеваемость в республике остается высокой. Поэтому сохраняются требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также требования соблюдать социальную дистанцию и особый дезинфекционный режим в организациях.