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Совершивший покушение на временного президента Мали скончался
Совершивший покушение на временного президента Мали скончался - РИА Новости, 26.07.2021
Совершивший покушение на временного президента Мали скончался
Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался, сообщило правительство страны. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T01:06
2021-07-26T01:06
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в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался, сообщило правительство страны.Агентство Франс Пресс сообщало ранее, что покушение на президента переходного периода было совершено в минувший вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого мужчину. Власти Мали впоследствии подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту, спецслужбам удалось задержать и обезвредить нападавшего. Сам Гоита заявил вскоре после нападения, что чувствует себя хорошо.Власти приказали провести вскрытие для выяснения причин смерти. Отмечается при этом, что смерть мужчины "не мешает продолжению расследования".Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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мали, в мире
01:06 26.07.2021
 
Совершивший покушение на временного президента Мали скончался

Совершивший покушение на временного президента Мали скончался

© Фото : из личного архива Виктора ОхотинаМали
Мали - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : из личного архива Виктора Охотина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался, сообщило правительство страны.
Агентство Франс Пресс сообщало ранее, что покушение на президента переходного периода было совершено в минувший вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого мужчину. Власти Мали впоследствии подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту, спецслужбам удалось задержать и обезвредить нападавшего. Сам Гоита заявил вскоре после нападения, что чувствует себя хорошо.

"После нападения на президента переходного периода... полковника Ассими Гоиту 20 июля в Большой мечети Бамако было возбуждено дело по подозрению в покушении на убийство и создание угрозы безопасности государства. Виновный в совершении нападения был сразу же задержан охранниками. В ходе расследований, позволивших выявить подтверждающие признаки правонарушений, состояние его здоровья ухудшилось. После того, как он попал в университетский больничный центр... он, к сожалению скончался", - зачитал в эфире национального телеканала ORTM заявление правительства ведущий.

Власти приказали провести вскрытие для выяснения причин смерти. Отмечается при этом, что смерть мужчины "не мешает продолжению расследования".
Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
Ассими Гоита - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения
 
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