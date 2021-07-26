https://ria.ru/20210726/mali-1742841770.html

Совершивший покушение на временного президента Мали скончался

Совершивший покушение на временного президента Мали скончался - РИА Новости, 26.07.2021

Совершивший покушение на временного президента Мали скончался

Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался, сообщило правительство страны. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T01:06

2021-07-26T01:06

2021-07-26T01:06

мали

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина, задержанный за совершение покушения на временного президента Мали Ассими Гоиту, скончался, сообщило правительство страны.Агентство Франс Пресс сообщало ранее, что покушение на президента переходного периода было совершено в минувший вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого мужчину. Власти Мали впоследствии подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту, спецслужбам удалось задержать и обезвредить нападавшего. Сам Гоита заявил вскоре после нападения, что чувствует себя хорошо.Власти приказали провести вскрытие для выяснения причин смерти. Отмечается при этом, что смерть мужчины "не мешает продолжению расследования".Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20210720/mali-1742078034.html

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мали, в мире