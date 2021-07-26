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Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"
Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс" - РИА Новости, 26.07.2021
Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"
Житель Москвы потребовал два миллиона рублей от сети ресторанов "Макдоналдс" из-за травм, полученных после посещения заведения. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:26
2021-07-26T17:26
2021-07-26T17:45
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Житель Москвы потребовал два миллиона рублей от сети ресторанов "Макдоналдс" из-за травм, полученных после посещения заведения.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, на 18 августа назначили предварительное слушание гражданского дела. Заявитель, как указывается в иске, поскользнулся на лестнице в ресторане. Степень тяжести повреждений и другие подробности инцидента в суде не уточнили.Помимо компенсации за понесенный моральный вред, мужчина рассчитывает на возмещение расходов на лечение в размере 64 697 рублей.Ранее жительница Санкт-Петербурга попыталась через суд взыскать с компании "Макдоналдс" почти 73 миллиона рублей. В такую сумму она оценила моральный вред за шум от вытяжки и запах еды в квартире.
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санкт-петербург, макдоналдс, москва, происшествия
17:26 26.07.2021 (обновлено: 17:45 26.07.2021)
Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"
Поскользнувшийся в "Макдоналдсе" мужчина подал иск к ресторану на два миллиона рублей