https://ria.ru/20210726/makdonalds-1742969299.html

Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"

Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс" - РИА Новости, 26.07.2021

Москвич подал иск на два миллиона рублей к "Макдоналдс"

Житель Москвы потребовал два миллиона рублей от сети ресторанов "Макдоналдс" из-за травм, полученных после посещения заведения. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:26

2021-07-26T17:26

2021-07-26T17:45

санкт-петербург

макдоналдс

москва

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Житель Москвы потребовал два миллиона рублей от сети ресторанов "Макдоналдс" из-за травм, полученных после посещения заведения.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, на 18 августа назначили предварительное слушание гражданского дела. Заявитель, как указывается в иске, поскользнулся на лестнице в ресторане. Степень тяжести повреждений и другие подробности инцидента в суде не уточнили.Помимо компенсации за понесенный моральный вред, мужчина рассчитывает на возмещение расходов на лечение в размере 64 697 рублей.Ранее жительница Санкт-Петербурга попыталась через суд взыскать с компании "Макдоналдс" почти 73 миллиона рублей. В такую сумму она оценила моральный вред за шум от вытяжки и запах еды в квартире.

https://ria.ru/20210723/fastfud-1742495768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, макдоналдс, москва, происшествия