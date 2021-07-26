https://ria.ru/20210726/liviya-1743013079.html

Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии

Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии - РИА Новости, 26.07.2021

Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии

По меньшей мере 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии, среди них было двое детей, сообщила в понедельник пресс-секретарь Международной... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:30

2021-07-26T22:30

2021-07-26T22:38

мигранты

здоровье - общество

муаммар каддафи

ливия

в мире

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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии, среди них было двое детей, сообщила в понедельник пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли."Опрокидывание лодки у берегов Ливии, возле Хомса, унесло жизни не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также двое детей", - написала Мсехли в своем Twitter.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.

https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html

ливия

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мигранты, здоровье - общество, муаммар каддафи, ливия, в мире