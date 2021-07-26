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Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии
Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии - РИА Новости, 26.07.2021
Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии
По меньшей мере 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии, среди них было двое детей, сообщила в понедельник пресс-секретарь Международной... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:30
2021-07-26T22:38
мигранты
здоровье - общество
муаммар каддафи
ливия
в мире
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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии, среди них было двое детей, сообщила в понедельник пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли."Опрокидывание лодки у берегов Ливии, возле Хомса, унесло жизни не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также двое детей", - написала Мсехли в своем Twitter.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
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мигранты, здоровье - общество, муаммар каддафи, ливия, в мире
22:30 26.07.2021 (обновлено: 22:38 26.07.2021)
 
Организация по миграции сообщила о гибели беженцев у берегов Ливии

Международная организация по миграции сообщила о гибели 57 беженцев у берегов Ливии

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВид на нефтяной терминал в городе Бреге, Ливия
Вид на нефтяной терминал в городе Бреге, Ливия - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ЖЕНЕВА, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии, среди них было двое детей, сообщила в понедельник пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли.
"Опрокидывание лодки у берегов Ливии, возле Хомса, унесло жизни не менее 57 человек. По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших было не менее 20 женщин, а также двое детей", - написала Мсехли в своем Twitter.
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