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Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"

Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье" - РИА Новости, 26.07.2021

Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"

Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:24

2021-07-26T10:24

2021-07-26T10:24

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, общество