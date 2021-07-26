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Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье" - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"
Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:24
2021-07-26T10:24
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00
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россия, анна кузнецова, общество
10:24 26.07.2021
 
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"

Детский омбудсмен Кузнецова: суррогатное материнство – шаг в Средневековье в защите прав детей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00
 
РоссияАнна КузнецоваОбщество
 
 
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