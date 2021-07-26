https://ria.ru/20210726/kuznetsova-1742872282.html
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье" - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"
Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:24
2021-07-26T10:24
2021-07-26T10:24
россия
анна кузнецова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124546_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_83b16d7deeb0532d65eaceb8f9857469.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ef8dbee8b618440d94f39bc270f4f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кузнецова, общество
Кузнецова назвала суррогатное материнство "шагом в Средневековье"
Детский омбудсмен Кузнецова: суррогатное материнство – шаг в Средневековье в защите прав детей
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Суррогатное материнство является шагом в Средневековье в восприятии защиты прав детей, считает уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова
.
"Вы знаете, что в договорах, документах, которые заключаются сурагентствами, ребенок значится как "предмет сделки"? Это в наше время, когда так много говорят о правах человека. Мне кажется, это о многом говорит. Откат назад, шаг в Средневековье в восприятии защиты прав ребенка, защиты детства, просто колоссальный", - сказала в интервью РИА Новости Кузнецова.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00